У РФ нет ресурсов для нападения на Польшу, но они что-то готовят, – Сикорский

Сикорский подчеркнул, что Польша серьезно относится к угрозам со стороны Москвы.

У России пока нет достаточных средств для нападения на Польшу, однако Москва может прибегнуть к провокациям против страны. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, пишет Il Messaggero.

Глава польского МИД подчеркнул, что страна не паникует из-за России, однако серьезно относится к угрозам со стороны Москвы.

"Да, есть беспокойство, поскольку Путин напал на Украину, основываясь на оптимистичных и абсолютно ложных оценках. Он принес огромные человеческие страдания и нанес серьезный экономический ущерб по всей Европе, приняв это безумное и преступное решение о вторжении в Украину. Поэтому мы не можем исключать возможности того, что, даже если он не сможет победить, он все равно может принять еще одно подобное решение", – отметил Сикорский.

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Он также прокомментировал информацию британской газеты The Telegraph о том, что США якобы передали Варшаве предупреждение о возможной вооруженной провокации России против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но она поступила из авторитетного издания, поэтому, вероятно, это правда", – сказал глава польского МИД.

Сикорский выразил надежду, что разоблачение намерений РФ заставит её отказаться от этих планов.

"Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, так же как это было перед вторжением в Украину. И, заранее разоблачая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции", – отметил чиновник.

В то же время Сикорский выразил уверенность, что у Москвы нет достаточных ресурсов для нападения на Польшу.

"Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы всерьёз. Но сегодня у Путина нет средств, чтобы напасть на нас: самое большее, он может попытаться устроить какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось завоевать Донбасс после почти тринадцати лет попыток", – подчеркнул министр иностранных дел Польши.

Угроза для Польши со стороны РФ

Ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предупредил о возможной провокации России против Польши. Он заявил, что у Варшавы есть разведывательные данные о планах Москвы, и призвал РФ не осуществлять враждебную деятельность.

Также в начале июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что его страна готовится к "различным" сценариям на фоне все более активных дискуссий о возможной провокации со стороны России. Он предположил, что ближайшие месяцы могут оказаться "критическими".

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