В Польше отреагировали на информацию о возможном нападении РФ

Туск допустил, что ближайшие месяцы могут оказаться "критическими".

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна готовится к "разным" сценариям на фоне усиливающихся обсуждений о возможной провокации со стороны России. Об этом сообщает BBC News.

Он допустил, что ближайшие месяцы могут оказаться "критическими".

"Не хочу никого пугать, но ближайшие месяцы могут быть поистине критическими, в частности и из-за меняющегося характера войны. Эта озабоченность особенно сильно ощущается в государствах Балтии", - сказал Туск.

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По его словам, Польша не будет бояться.

"Мы готовимся к разным ситуациям, но игнорировать их не можем. Мы осведомлены об угрозах в том числе и благодаря информации от наших союзников", - добавил он.

Издание напомнило, что Польша не впервые поднимает вопрос о возможном нападении со стороны России. В апреле Туск предположил, что Россия может напасть на одну из восточноевропейских стран НАТО "в течение нескольких месяцев". В конце июня вице-премьер Польши Радослав Сикорский заявил, что не исключает провокации со стороны Москвы, которая даст ей предлог для нападения на страну НАТО.

Угроза для Польши со стороны РФ

Ранее польское издание Onet со ссылкой на источники, близкие к президенту Польши Каролю Навроцкому, сообщило, что США несколько раз предупреждали Варшаву о заговоре с целью нападения на Польшу.

Планы такого гипотетического нападения, также распространенные британским изданием Telegraph, могут включать себя удары ракетами или дронами или наземное нападение на одну из стран НАТО.

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