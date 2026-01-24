'Новая реальность': до Европы наконец дошло, что США больше не надежный союзник, - CNN

Перед Европой встал непростой выбор: неповиновение или подчинение

С тех пор как в прошлую субботу Трамп пригрозил ввести пошлины, чтобы захватить Гренландию, его вызывающее поведение не оставило Западу сомнений в том, что нормы старого мирового порядка отброшены в сторону. Как пишет CNN, вместо этого возниик более жестокий и беззаконный порядок, где побеждают самые громкие и сильные, а нерушимое трансатлантическое доверие – исчезло.

"Это новая реальность, которая была создана. Реальность, которая очень часто бывает нестабильной", – заявил в четверг журналистам высокопоставленный дипломат ЕС.

Наконец, до Европы дошло, что США больше не являются тем другом и надежным союзником, каким были когда-то, отмечает издание.

"Если вы будете продвигаться вперед в отношении Гренландии, никто не поверит, что США будут готовы защищать Эстонию", – сказал один из дипломатов ЕС CNN.

Новый путь

Перед лицом амбиций Трампа перед Европой встал непростой выбор: неповиновение или подчинение, отмечается в статье:

"Обсуждения с дипломатами ЕС показали, что европейцы наконец-то сплотились вокруг необходимости независимости от прихотей Белого дома, особенно в вопросах обороны. А для некоторых это также означает отказ от лести и попыток "шептаться с Трампом", которые определяли подход Европы к США в 2025 году".

В прошлом году в Европе наблюдалось сближение позиций в отношении скоординированного финансирования европейской обороны с акцентом на закупку европейских товаров, что является важным пунктом для европейского промышленного прогресса. При этом, хотя один из еврокомиссаров поднял идею создания официальной армии ЕС или Совета Безопасности, пока что мало кто готов к такому уровню интеграции.

Цепляясь за старые методы

Американская военная и экономическая мощь – это значительный вес в Европе, и континент еще не готов в одиночку противостоять затяжному конфликту с Россией. В результате некоторые политики по-прежнему опасаются превратить Трампа во врага.

"Вместо того чтобы сосредотачиваться на эмоциональной стороне дилемм, представленных Белым домом, нам следует сосредоточиться на военной, технической стороне, выявить общие прагматические проблемы и решить их", – заявила CNN бывший министр обороны Литвы Довиле Шакалиене, добавив, что Европе потребуется от пяти до десяти лет, чтобы сравняться с военной мощью США на континенте.

"Ключевым словом должно быть сотрудничество, а не конфронтация", – заявил журналистам президент Литвы Гитанас Науседа, – "США по-прежнему наш ближайший друг".

Как сообщал УНИАН, 22 января в Давосе на полях Всемирного экономического форума президент США Дональд Трамп официально начал деятельность "Совета мира" по Сектору Газа. Президент США считает, что этот орган будет заниматься и другими регионами в мире.

При этом на торжественную церемонию начала работы этого органа пришли лидеры и представители менее 20 стран. В частности, от Европы были только Венгрия и Болгария.

