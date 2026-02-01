Регулярные отключения мобильного интернета готовят россиян к цифровой изоляции, – NBC News

Россияне уже привыкли к атакам дронов, росту цен и репрессиям, но теперь им приходится мириться с новой реальностью – жизнью без мобильного интернета.

Развязав полномасштабную войну против Украины, россияне вместо обещанных побед получили удары беспилотников по своим же городам, взлет цен и тотальную цензуру. Теперь, на четвертый год войны, их реальность пополнилась новым испытанием: людей все чаще заставляют жить без мобильного интернета. "Цифровая блокада" не только расшатывает нервы, но и заставляет многих чувствовать себя полностью отрезанными от цивилизованного мира.

Отключения мобильного интернета стали нормой по всей стране. Власти заявляют, что эта мера необходима для предотвращения атак украинских дронов, некоторые из которых используют эту технологию для навигации. Однако россияне, эксперты и даже радикальные провоенные блогеры ставят это оправдание под сомнение, пишет NBC News.

Дело в том, что украинские беспилотники продолжают достигать своих целей в глубине России, в то время как пользователям даже на Камчатке – примерно в 7000 км от украинской границы – говорят, что в отсутствии связи виноваты "соображения безопасности". Из-за отключений простые россияне часто не могут пользоваться телефонами на ходу: звонить, заказывать такси или расплачиваться за продукты.

Это ударило по малому бизнесу и заставило некоторых людей вернуться к наличным деньгам или сидеть дома ради надежного Wi-Fi. Родители детей с диабетом рассказали российским СМИ, что во время "блэкаутов" не могут использовать приложения для мониторинга уровня сахара в крови.

Беспокойство вызывают не только отключения связи

Российские власти все активнее внедряют так называемый "белый список" – ограниченный реестр одобренных правительством веб-сайтов, к которым люди могут получить доступ с телефонов во время отключений. Это жестко ограничивает информацию, которую они получают.

Это происходит на фоне усиления ограничений в онлайн-сфере и "более широкого наступления на свободу слова": запреты Instagram и Facebook, замедление YouTube, ограничения на иностранные мессенджеры, такие как WhatsApp и Telegram, а также борьба с VPN-сервисами. И хоть отключения не вызвали массового всплеска гнева, некоторые люди все равно "пытались протестовать" против этих мер.

Если отбросить официальные объяснения, россияне считают, что Кремль использует отключения, чтобы подготовить российское общество к модели интернета "как в Северной Корее" – жестко цензурируемой и ограниченной.

При этом некоторые чиновники призвали жителей воспринимать отключения как возможность для "цифрового детокса".Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что эти неудобства – ничто по сравнению с "героизмом" российских солдат в Украине.

Борьба с украинскими БПЛА

Многие украинские беспилотники имеют несколько методов навигации, например GPS, чтобы нивелировать влияние отключений сети. Блокировка подключения дронов к гражданской сотовой сети также требует от российского правительства отключения огромных территорий, заявил эксперт по сухопутной войне из Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Боб Толласт.

И добавил, что любая попытка остановить летящее взрывное устройство таким образом может привести к непредвиденным последствиям – например, сбить его с курса (на гражданские объекты). Один из жителей Чувашской Республики отметил, что сталкивается с отключениями мобильного интернета почти каждый день.

"Это происходит потому, что украинские дроны долетают до нашей территории, но блокировка интернета, похоже, не помогает", – подчеркнул он.

Известные российские провоенные блогеры тоже выражают сомнения. "Пока нет доказательств того, что отключение интернета как-то влияет на эффективность ударов вражеских БПЛА", – написал один из военкоров, добавив, что эта мера превращается в "издевательство" над простыми россиянами.

"Противник сразу понял, какие меры противодействия мы предпримем. И перешел на спутники – их заглушить нельзя", – написал другой военный пропагандист, обвинив в отключениях бюрократию и отсутствие технических знаний у высшего военного руководства России.

"Белый список" сайтов

В сентябре Минцифры РФ опубликовало "белый список" сайтов, доступ к которым сохраняется во время отключений – в основном это госуслуги, поисковик Яндекс и российские соцсети. В ноябре список был расширен: в него включили некоторые государственные СМИ, сайт Почты России, а также службы такси и погоды.

Некоторые люди жалуются, что Telegram, который миллионы россиян используют ежедневно для получения информации (в том числе оповещений о дронах), в списке отсутствует, несмотря на то, что его создал российский техномагнат Павел Дуров.

Подаваемые как временная мера, "белые списки" стали частью масштабной российской цензуры, считает киберюрист и основатель организации цифровых прав "Роскомсвобода" (RKS Global) Саркис Дарбинян.

"В любой момент российским чиновникам может прийти в голову идея – почему бы не использовать это как модель по умолчанию для всей страны? Существует большая опасность, что в 2026 году власти примут эту модель на постоянной основе", – подчеркивает он.

Госдума РФ в настоящее время рассматривает законопроект, который позволит ФСБ требовать от операторов связи отключать коммуникационные услуги "для защиты от возникающих угроз безопасности граждан и государства". Но отключения мобильного интернета вызывают "огромное недовольство" среди российской общественности, и Кремль не может это игнорировать, говорится в материале.

Что происходит непосредственно в России

