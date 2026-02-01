Россия восстанавливает старый гарнизон вблизи Финляндии, - Yle (спутниковые снимки)

Раньше эта территория была покрыта кустарниками, теперь же там появилась техника.

Россия восстанавливает старый гарнизон в Петрозаводске в Республике Карелия, которая находится недалеко от Финляндии. Там вырубили большие участки леса, появилась и военная техника.

Об этом пишет финский ресурс Yle со ссылкой на соответствующие спутниковые снимки. Отмечается, что гарнизон советских времен в основном простаивал, однако в прошлом году РФ взялась за его восстановление.

Еще летом 2024 года район Рыбка был покрыт кустарником. Эту территорию использовали для тренировок. Окопы там появились еще несколько лет назад, однако изменения стали более заметными в течение последних месяцев.

"Спутниковые снимки прошлой весной показывают, что большие участки леса были вырублены, а в районе появилась военная техника", – пишут авторы материала.

Примечательно, что в Петрозаводске находится крупная авиабаза и склад оружия россиян. Сейчас там находятся до 3 тысяч российских военных. Кроме того, база "Бесовец" служит базой для 80 истребителей.

Военный эксперт Марко Эклунд предполагает, что обновленный гарнизон в Карелии будет использоваться 44 армейским корпусом ВС РФ, который был создан в 2024 году. Тогда количество военных на объекте составит 15 тысяч человек.

На спутниковых снимках можно разглядеть грузовики и другую технику. По мнению Эклунда, грузовики могут принадлежать автомобильной роте, которая занимается транспортным обеспечением армейского корпуса. Однако гарнизона в районе Рыбка для целого армейского корпуса не хватит, отметил эксперт. Эклунд утверждает, что в Республике Карелия ожидаются довольно масштабные строительные проекты.

Россия строит новые военные базы

В сентябре 2025 года сообщалось, что в Беларуси строят новые военные базы. Одна из них может стать местом базирования российских ракетных комплексов средней дальности "Орешник", которыми РФ уже не раз атаковала Украину.

Ранее в СМИ также писали о том, что Россия быстрыми темпами строит 5 секретных ядерных баз. Страна-агрессор использует ядерные объекты как инструмент давления, и эти модернизации происходят на фоне войны против Украины и глобальной напряженности.

