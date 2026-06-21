В Сербии тысячи людей вышли на антиправительственный митинг с требованием досрочных выборов, – Reuters

Очередные выборы в Сербии запланированы на 2027 год, однако Александар Вучич ранее допускал возможность их проведения в ближайшие месяцы.

В сербском городе Нови-Сад состоялся многотысячный антиправительственный митинг, участники которого почтили память 16 погибших в результате обрушения навеса на железнодорожном вокзале в 2024 году и выдвинули требование о проведении досрочных всеобщих выборов.

Как пишет Reuters, студенческие протесты, охватившие страну после этой катастрофы, стали вызовом для тринадцатилетнего правления действующего президента Александара Вучича и Сербской прогрессивной партии.

Оппозиционные силы, правозащитники и участники демонстраций подчеркивают, что разрушение инфраструктурного объекта в Нови-Саде является следствием системной коррупции и неэффективного управления государственными строительными проектами.

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Во время акции активисты студенческого движения скандировали лозунги против действующей власти и заявляли о намерении сменить политическое руководство на предстоящих парламентских и президентских выборах. Очередные выборы в Сербии запланированы на 2027 год, однако Александар Вучич ранее допускал возможность их проведения в ближайшие месяцы.

Помимо требований, касающихся избирательного процесса, правозащитные группы и протестующие обвиняют правительство в подавлении свободы средств массовой информации, давлении на оппонентов и связях с криминалом.

Официальный Белград эти обвинения отвергает. В то же время во время трансляции, которая совпала с митингом оппозиции, Александар Вучич призвал своих сторонников выйти на общенациональный митинг под государственными флагами в конце июня.

Стабильность внутриполитической ситуации и прозрачность выборов имеют решающее значение для евроинтеграционного прогресса страны. Сербия сохраняет статус кандидата на вступление в Европейский Союз, однако для продолжения интеграции Белград обязан продемонстрировать прогресс в реформировании судебной системы, борьбе с коррупцией и обеспечении честных условий для голосования.

Также среди требований Брюсселя остается гармонизация внешней политики Сербии с общеевропейским курсом, в частности в отношении введения санкций против Российской Федерации из-за вторжения в Украину.

Ситуация в Сербии – последние новости

В марте президент Сербии Александар Вучич заявил о подготовке страны к потенциальному нападению со стороны коалиции Хорватии, Албании и Косово. По его словам, эти стороны ожидают возможного развертывания более масштабных военных действий между европейскими государствами и Россией, а также дальнейшего обострения конфликта на Ближнем Востоке, чтобы воспользоваться общим хаосом в мире для реализации своих намерений.

В апреле Сербия не обнаружила доказательств причастности Украины к попытке совершения диверсии на магистральном газопроводе, ведущем в Венгрию. Об этом заявил глава Агентства военной безопасности страны Джуро Йованович. Чиновник опроверг дезинформацию о том, что сербские военные якобы планировали обвинить Киев в этой операции путем обнаружения взрывчатки украинского происхождения. По словам Йованича, маркировка на найденном веществе указывает на его производство в Соединенных Штатах Америки, однако сам факт изготовления в определенной стране не является свидетельством участия Вашингтона или какой-либо другой третьей стороны в организации или совершении диверсии.

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