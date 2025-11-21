В честь актера установили "звезду".

Покойного актера Чедвика Боузмана почтили на Аллее славы в Голливуде. В его честь была открыта памятная звезда, а также проведены специальные мероприятия.

Как сообщает CNN, 20 ноября стало настоящим "Днем Чедвика Боузмана" в Голливуде. Коллеги, родные и поклонники звезды "Черной Пантеры" собрались в Лос-Анджелесе, чтобы почтить его память. В частности, присутствовала на мероприятии его вдова Тейлор Симона Ледворд Боузман, режиссер Райан Куглер и актриса Виола Дэвис.

Со специальной речью во время вручения посмертной "звезды" Чедвику Боузману выступила его коллега по фильму "Ма Рейни: Мать блюза" Виола Дэвис. Она вспомнила совместные съемки, отметив, что Чедвик был чрезвычайно глубокой личностью:

"Эта звезда, как бы хороша она ни была на Аллее славы, светит куда менее ярко, чем Чедвик на небесах".

Режиссер "Черной Пантеры" Райан Куглер в свою очередь добавил, что Чедвик "был невероятным лидером", который пытался передать свои знания другим.

"Когда я думаю о Чедвике Боузмане, мне на ум приходят три вещи: лидерство, преподавание и щедрость", - сказал Куглер.

Напомним, что актер, получивший известность по роли "Черной Пантеры" в одноименном фильме Marvel, умер в 2020 году в возрасте 43 лет после длительной борьбы с раком толстой кишки.

