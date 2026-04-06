Сербия опровергла причастность Украины к диверсии на газопроводе в Венгрии

Установленный взрывчатый вещество было произведено в США.

Сербия не нашла доказательств "украинского следа" в попытке диверсии на магистральном газопроводе, ведущем в Венгрию. Об этом сообщил глава Агентства военной безопасности (VBA) Джуро Йованович, передает Kurir.

"Дезинформация наводит на мысль, что сербская армия и ее персонал будут работать на третью сторону, находя украинские взрывчатые вещества и обвиняя в этом Украину. Это неправда. Производитель взрывчатых веществ не означает, что он является исполнителем или подстрекателем", - заявил Йованович.

Он добавил, что маркировка на взрывчатке указывает на то, что она была изготовлена в США. В то же время он отметил, что это также не свидетельствует об участии Вашингтона в этой операции.

"Кто-то сейчас скажет, что, возможно, именно сейчас это выгодно Соединенным Штатам Америки? Сербская армия - это серьезное учреждение, и сербская армия выполнит любую задачу. Сербская армия не вмешивается в политические процессы ни в Республике Сербии, не говоря уже о политических процессах любой другой страны", - добавил он.

Что этому предшествовало

Ранее стало известно, что на газопроводе, соединяющем Сербию и Венгрию, обнаружили взрывчатку. На фоне этого президент Сербии Александар Вучич заявил о "геополитических играх" и наказании виновных "самым суровым образом".

Также Вучич провел беседу с премьером Венгрии Виктором Орбаном на фоне этого события. После чего глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что таким образом планировалось взорвать "Турецкий поток". Он также заявил, что Украина "организовала нефтяную блокаду" против Будапешта и обвинил Киев в предыдущих атаках на участок "Турецкого потока", расположенный в России.

