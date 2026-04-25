Во время визита в Украину принц Гарри рассказал о своей роли в королевской семье

По словам герцога, ему нравится совершать такие визиты, как в Украину.

Герцог Сассекский заявил, что "всегда будет оставаться частью королевской семьи". Принц Гарри, прибывший с визитом в Украину, отметил, что он там "работает и делает то, для чего родился", передает The Telegraph.

По словам журналистов, королевская особа продолжает совершать международные поездки с тех пор, как он и герцогиня Сассекская перестали быть действующими членами королевской семьи в 2020 году.

Он рассказал, что ему нравится совершать такие визиты и что они позволяют ему "привлечь внимание" к делам, которые этого требуют.

Также принц Гарри призвал мировых лидеров проявить "надлежащее лидерство", чтобы положить конец конфликтам в Украине и на Ближнем Востоке.

"В рамках поездки принц Гарри присоединился к организации Halo Trust, которая занимается разминированием. Его мать, Диана, принцесса Уэльская, совершила подобную поездку с этой благотворительной организацией в Анголу в январе 1997 года", - напомнили в The Telegraph.

Во время визита в украинский город Буча герцога спросили, признает ли он описание себя как "неработающего члена королевской семьи", на что принц Гарри ответил:

"Я всегда буду частью королевской семьи, и я здесь работаю и делаю именно то, для чего родился. Мне нравится это делать. Мне нравится иметь возможность совершать эти поездки и приезжать, чтобы поддержать людей, с которыми я раньше встречался, друзей, которых я завел. И, надеюсь, привлекать внимание к проблемам, которые по той или иной причине выпадают из новостей, потому что появилось что-то другое".

Ранее президент США Дональд Трамп разгневался из-за заявления принца Гарри о США и Украине. Во время визита в Киев герцог призвал американское руководство соблюдать свои "международные договорные обязательства".

В то же время американский лидер сказал, что принц Гарри "не выражает мнение Великобритании".

"Я думаю, что я выражаю мнение Великобритании больше, чем принц Гарри… Но я очень ценю его совет", - подчеркнул Трамп.

Также принц Гарри обвинил Россию в нарушении Будапештского меморандума.

"Эти гарантии не просто нарушили. Ими пренебрегли. И когда обязательства такого масштаба нарушаются, разрушения не останавливаются на границах Украины. Это подрывает доверие к каждой международной гарантии, к каждому усилию по нераспространению [ядерного оружия] и к каждому обещанию, данному между странами", - добавил представитель королевской семьи.

