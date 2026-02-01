Украина завтра будет мертва, если Запад перестанет ее поддерживать, - Писториус

По словам министра обороны Германии, для Европы прекращение поддержки Украины обойдется значительно дороже, чем ее продолжение.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украине жизненно необходима поддержка Запада. Такое заявление он сделал в интервью Kameramann Bayern.

По словам Писториуса, если прекратить поддержку Украины, это будет иметь два последствия.

"Во-первых, Украина завтра будет мертва, а во-вторых, для нас это обойдется значительно дороже, чем поддержка сейчас", - подчеркнул министр обороны Германии.

Видео дня

Писториус добавил, что Германия является крупнейшей экономикой Европы и третьей по величине в мире. По его словам, этой роли немцы должны соответствовать.

Также Писториус отметил, что в Европе существует военная угроза, поскольку рядом продолжается полномасштабная война в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин "всегда давал понять, что его беспокоит не только Украина".

Отказ США от поддержки Украины не станет критическим ударом

Ранее Financial Times писало, что поддержка США является важной для Украины. Тем не менее, в издании считают, что ее прекращение не станет критическим ударом для Киева.

Украинские и европейские чиновники рассказали журналистами, что страны Европы стали использовать больше собственных ресурсов, чтобы поддержать Украину.

Украина по-прежнему остро нуждается в оружии из американских запасов, особенно для противовоздушной обороны. Однако переход к войне с использованием беспилотников и быстрое расширение собственного производства вооружений, которое теперь составляет 60 процентов ее потребностей, уменьшили ее зависимость.

Вас также могут заинтересовать новости: