У Украины есть набор боевых данных, не имеющий аналогов, который может помочь Киеву доказать свою ценность как союзника США, пишет издание.

Украина изучает возможности обмена данными с поля боя со своими союзниками, заявил глава Министерства цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью Reuters, назвав этот огромный массив информации одной из "карт" Киева для укрепления своей позиции в переговорах о поддержке со стороны дружественных стран.

"Данные, которыми мы располагаем, бесценны для любой страны", — заявил изданию Федоров, добавив однако, что Украина в настоящее время "очень осторожно" подходит к их обмену.

Как объясняет Reuters, обширные наборы данных имеют решающее значение для обучения моделей искусственного интеллекта распознавать закономерности и делать прогнозы. И эта потребность особенно актуальна в глобальном оборонном секторе.

"В то время как наборы данных для большинства гражданских видов деятельности можно найти в коммерческом продаже, крупнейшая война 21 века между передовыми армиями дала Украине набор боевых данных, не имеющий аналогов, который может помочь Киеву доказать свою ценность как союзника Вашингтона", - пишет издание.

С момента начала российского вторжения в 2022 году Украина собрала огромное количество тщательно зафиксированных статистических данных с полей сражений. А с учетом того, что война все чаще ведется с помощью дронов, теперь у нее есть миллионы часов боевых съемок, снятых с воздуха.

"Я думаю, что это одна из "карт", как говорят наши коллеги и партнеры, для построения взаимовыгодных отношений", — сказал Федоров. - "Спрос на данные невероятно высок, но в настоящее время мы формируем политику, как правильно организовать этот процесс".

Украина также стремится позиционировать себя как полигон для международных оборонных компаний, приглашая их опробовать новое оружие на территории Украины. Федоров сказал, что на данный момент получено почти 1000 заявок, и 50 различных продуктов "прибывают в Украину".

ИИ в дронах на фронте

Украина теперь использует ИИ для помощи в пилотировании дронов, в том числе нескольких своих систем, используемых для нанесения ударов на большие расстояния в глубине России, сказал Федоров. Компьютеры могут сканировать подробные аэрофотоснимки и спутниковые разведывательные изображения в поисках целей, на поиск которых человеку потребовались бы "десятки часов", сказал он.

Федоров сказал, что ведется работа над системами, которые сделают дроны полностью автономными, что позволит им летать без пилота и работать в роях.

Он добавил, что Украина использует технологию ИИ от американской компании по анализу данных Palantir для анализа российских ударов по Украине на предмет закономерностей или отслеживание дезинформационных кампаний Москвы.

Не все применения Palantir в Украине носят военный характер. Федоров сказал, что система также помогла определить, где строить бомбоубежища для школ, или какие территории следует в первую очередь разминировать.

Он также отметил, что в настоящее время от 80% до 90% российских целей, пораженных на поле боя, уничтожаются с помощью дронов. Это увеличение по сравнению с 2024 годом, когда почти 70% войск и 75% транспортных средств, пораженных Украиной, были уничтожены с помощью дронов.

Война дронов в Украине

Ранее издание Sky News получило эксклюзивный доступ к одному из украинских заводов по производству беспилотников. Отмечается, что компания по производству дронов General Cherry была основана волонтерами в начале войны, они производили 100 единиц в месяц, но сейчас она производит в тысячу раз больше. Местонахождение завода является тщательно охраняемым секретом, его часто перемещают, чтобы уберечь от российских ударов.

Также ранее президент США Дональд Трамп заявил, что специалисты из США очень внимательно изучают опыт боевого использования беспилотников в Украине.

