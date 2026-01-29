Отказ США от поддержки Украины не станет критичным ударом, есть альтернативы, - FT

Европа может заменить разведданные от США для Украины за несколько месяцев.

Сохранение поддержки США в Украине было одним из главных приоритетов европейских лидеров с момента возвращения Трампа к власти год назад. Как пишет Financial Times, если США откажутся от поддержки Киева, это станет тяжелым ударом по истощенной украинской армии, и европейские чиновники говорят, что это только подтолкнет Путина к достижению его максималистской цели – подчинения Украины.

Однако последствия отказа США от поддержки не будут столь критичными, как казалось год назад, когда администрация Трампа ненадолго приостановила обмен разведывательной информацией и поставки оружия, отмечает издание.

"Другие союзники подключились, используя собственные ресурсы, заявляют украинские и европейские официальные лица. Макрон заявил в этом месяце, что Франция теперь предоставляет Украине две трети разведывательной информации. По словам западного чиновника, зависимость Украины от американской разведки может быть значительно снижена в течение нескольких месяцев", - говоится в статье.

Хотя Украина по-прежнему остро нуждается в оружии из американских запасов, особенно для противовоздушной обороны. Однако переход к войне с использованием беспилотников и быстрое расширение собственного производства вооружений, которое теперь составляет 60 процентов ее потребностей, уменьшили ее зависимость.

Даже в области противовоздушной обороны есть альтернативы, отмечает FT. Так, в этом году Украина должна получить первую из нескольких новых франко-итальянских систем дальнего действия SAMP/T NG, которые, по утверждению Франции, превосходят по своим характеристикам Patriot, хотя они еще не прошли боевые испытания.

Трамп может отказаться от гарантий безопасности

Как пишет Foreign Affairs, Украина и ее партнеры нуждаются в конкретном плане для наращивания и поддержания военной мощи государства, независимо от того, удастся ли достичь перемирия. Европа должна быть готова к тому, что США могут обнулить предоставленные гарантии.

Однако основой для долгосрочного сдерживания должны быть собственные боевые возможности Украины и ее технологические достижения в области обороны.

