Почему российским туристам не нужно больше в Турцию
С 1 августа Вяликая Россия частично возобновила авиасообщение с такой отсталой страной, как Турция, но зачем? Разумного ответа на этот вопрос нет, и вот почему.
Принято считать, что турецкие отели в первую очередь привлекают российского туриста тем, что можно начать бухать еще в аэропорту, а лучше прямо из дому, и, таким образом, прибыть на место отдыха в полной готовности к штурму Рейхстага. Однако необходимость соблюдать масочный режим в самом сакральном для правильного разогрева месте, а именно в самолете, не только сводит удовольствие от отдыха на нет, но и вызывает справедливые нарекания, особенно если тот самолет принадлежит авиакомпании «Победа», само название которой обязывает русского человека всегда. Конечно, смекалистый Иван первым же делом вымочит маску в водке, но много ли высосешь из той маски?
Самые опытные ковид-путешественники России уже наловчились брызгать себе санитайзером в глаза, вставляет, по слухам, дай бог каждому, но некоторым жжется, да и потом не видно ничего, с другой стороны, что в той Турции смотреть? Вот в Крыму, конечно, да, такой природы нет нигде, а после шести лет вяличия количество пивных, рюмошных, стаканошных, распивошных, пяльменных и рыгалошных превратило полуостров в истинную жемчужину русского мира, и лететь никуда не надо, во всяком случае, пока хахлы мост не взорвали.
Сейчас в Крыму вообще такой сервис, что туркам и не снилось. В частности, большой популярностью пользуется побивание туристов православными нагайками. Для этого русский турист с бабой приходит на какой-нибудь хороший пляж и дожидается появления казака. Казак достает нагайку и говорит: «А ну пошли отсюдова, нехристи окаянные!». В ответ ему положено сказать: «Что, серьезно? Не смей!». После этих слов казак с охальной улыбкой выбивает из рук бабы самовар и начинает гоняться за отдыхающими по пляжу, изобильно побивахом их нагайкой. Отдыхающие кричат от восторга, а баба еще и повизгивает от радости: «Русский мир, русский мир! Пришел, пришел!». «Исполать вам, пархатые!» - отвечает радушный казак, выкидывая вещи туристов в море. Опционально к нему присоединяется второй казак, за дополнительную плату возможны также медведь кусь-кусь, хлестание мокрыми лаптями, засовывание холодной балалайки в купальник и прочие истинно русские увеселения. Аттракцион считается особенно удачным, когда местные власти в итоге обвиняют зареванных, но довольных туристов в кощунственном нападении на казака и краже у него папахи с целью провокации и дискредитации здравницы.
Любо, братцы, очень любо.
С 1 августа Вяликая Россия частично возобновила авиасообщение с такой отсталой страной, как Турция, но зачем? Разумного ответа на этот вопрос нет
Разве возможен такой уровень сервиса в той же самой Турции? Конечно же, нет, об этом даже смешно говорить. Вот, например, считается, что русские туристы очень любят справлять исконно русскую нужду в басурманские бассейны и потом топиться в них пьяными, штурмуя подводную ставку Гитлера, - так в России тоже бассейны налявные есть, и ничем не хуже! Давеча в одном федеральном округе два русских витязя кинули в бассейн третьего, чтоб протрезвел от водки ключевой, ну, он и умер ничуть не хуже, чем в Турции, а на путевках сэкономили так отлично, что еще потом и на поминки хватило, и на девять дней, и даже на сорок осталось. Чистый доход! Русская женщина, назовем ее Наташа, наняла русский блаблакар до Сочи за две тыщи рублей, так водитель на полдороги вытащил ее из машины за ногу, кинул в пыль вместе с детьми и свалил с деньгами, потому что Россия - щедрая душа, а что бы сделал с Наташей турецкий таксист? Знамо что, ох знамо.
Что же касается особо придирчивых путешественников, то для них русские программисты разработали абсолютно уникальное предложение - «Симулятор бухания дома онлайн», в котором можно пить за Вяликую Пабеду с кем угодно, например, с медведем, а может, и с самим Моторолой, и все это не выходя из дому. И это такой козырной туз, который туркам не побить ничем. Да и не только туркам, конечно.
Всех желающих помочь украинской армии организовать русским наемникам на Донбассе бухание с Моторолой оффлайн просят обращаться в фонд «Повернись живим». Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/
Василий РЫБНИКОВ
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram