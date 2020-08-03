Почему российским туристам не нужно больше в Турцию

Василий Рыбников

С 1 августа Вяликая Россия частично возобновила авиасообщение с такой отсталой страной, как Турция, но зачем? Разумного ответа на этот вопрос нет, и вот почему.

Принято считать, что турецкие отели в первую очередь привлекают российского туриста тем, что можно начать бухать еще в аэропорту, а лучше прямо из дому, и, таким образом, прибыть на место отдыха в полной готовности к штурму Рейхстага. Однако необходимость соблюдать масочный режим в самом сакральном для правильного разогрева месте, а именно в самолете, не только сводит удовольствие от отдыха на нет, но и вызывает справедливые нарекания, особенно если тот самолет принадлежит авиакомпании «Победа», само название которой обязывает русского человека всегда. Конечно, смекалистый Иван первым же делом вымочит маску в водке, но много ли высосешь из той маски?

Самые опытные ковид-путешественники России уже наловчились брызгать себе санитайзером в глаза, вставляет, по слухам, дай бог каждому, но некоторым жжется, да и потом не видно ничего, с другой стороны, что в той Турции смотреть? Вот в Крыму, конечно, да, такой природы нет нигде, а после шести лет вяличия количество пивных, рюмошных, стаканошных, распивошных, пяльменных и рыгалошных превратило полуостров в истинную жемчужину русского мира , и лететь никуда не надо, во всяком случае, пока хахлы мост не взорвали.

Сейчас в Крыму вообще такой сервис, что туркам и не снилось. В частности, большой популярностью пользуется побивание туристов православными нагайками . Для этого русский турист с бабой приходит на какой-нибудь хороший пляж и дожидается появления казака. Казак достает нагайку и говорит: «А ну пошли отсюдова, нехристи окаянные!». В ответ ему положено сказать: «Что, серьезно? Не смей!». После этих слов казак с охальной улыбкой выбивает из рук бабы самовар и начинает гоняться за отдыхающими по пляжу, изобильно побивахом их нагайкой. Отдыхающие кричат от восторга, а баба еще и повизгивает от радости: «Русский мир, русский мир! Пришел, пришел!». «Исполать вам, пархатые!» - отвечает радушный казак, выкидывая вещи туристов в море. Опционально к нему присоединяется второй казак, за дополнительную плату возможны также медведь кусь-кусь, хлестание мокрыми лаптями, засовывание холодной балалайки в купальник и прочие истинно русские увеселения. Аттракцион считается особенно удачным, когда местные власти в итоге обвиняют зареванных, но довольных туристов в кощунственном нападении на казака и краже у него папахи с целью провокации и дискредитации здравницы.

Любо, братцы, очень любо.

С 1 августа Вяликая Россия частично возобновила авиасообщение с такой отсталой страной, как Турция, но зачем? Разумного ответа на этот вопрос нет

Разве возможен такой уровень сервиса в той же самой Турции? Конечно же, нет, об этом даже смешно говорить. Вот, например, считается, что русские туристы очень любят справлять исконно русскую нужду в басурманские бассейны и потом топиться в них пьяными, штурмуя подводную ставку Гитлера, - так в России тоже бассейны налявные есть, и ничем не хуже! Давеча в одном федеральном округе два русских витязя кинули в бассейн третьего , чтоб протрезвел от водки ключевой, ну, он и умер ничуть не хуже, чем в Турции, а на путевках сэкономили так отлично, что еще потом и на поминки хватило, и на девять дней, и даже на сорок осталось. Чистый доход! Русская женщина, назовем ее Наташа, наняла русский блаблакар до Сочи за две тыщи рублей, так водитель на полдороги вытащил ее из машины за ногу , кинул в пыль вместе с детьми и свалил с деньгами, потому что Россия - щедрая душа, а что бы сделал с Наташей турецкий таксист? Знамо что, ох знамо.

Что же касается особо придирчивых путешественников, то для них русские программисты разработали абсолютно уникальное предложение - «Симулятор бухания дома онлайн» , в котором можно пить за Вяликую Пабеду с кем угодно, например, с медведем, а может, и с самим Моторолой, и все это не выходя из дому. И это такой козырной туз, который туркам не побить ничем. Да и не только туркам, конечно.

Всех желающих помочь украинской армии организовать русским наемникам на Донбассе бухание с Моторолой оффлайн просят обращаться в фонд «Повернись живим» . Страница фонда в Фейсбук https://www.facebook.com/backandalive/

Василий РЫБНИКОВ

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