Влада Либерова родила сына.

Украинские супруги, известные освещением военных действий и последствий российских массированных обстрелов страны, сообщили о пополнении в семье.

Сегодня днем Влада и Константин Либеровы опубликовали в своем Instagram-аккаунте снимок из больницы. На фото можно увидеть, что в руках женщина держит маленького ребенка. Отмечается, что мальчик родился еще 29 ноября, ему дали имя Ной:

"Привет, маленький Ной! Мы тебя очень ждали. Обещаем, тебе будет с нами весело".

В комментариях семью поздравляют украинские звезды и медийные люди. В частности, там можно увидеть сообщения от певицы Нади Дорофеевой, жены украинского чемпиона Екатерины Усик, блогеров Даши Квитковой и Рамины, а также ведущей Маши Ефросининой.

Тем временем Влада Либерова поделилась видео из палаты, на котором можно увидеть, что она уже смотрит романтическое реалити-шоу "Холостяк" с Тарасом Цимбалюком в главной роли.

Напомним, в середине ноября, когда Влада находилась на девятом месяце беременности, дом фотографов в столице повредили обломки российского дрона-камикадзе типа "Shahed".

А на прошлой неделе Константин сообщил, что в результате обстрела Киева погиб его дядя из Одессы, который в тот день привез груз в столицу. Несмотря на то, что мужчины не были очень близкими, они поддерживали связь.

