Противниками идеи приобретения иностранного танка для быстрого закрытия потребностей выступают французская промышленность и парламентарии.

Во Франции обеспокоены, что у них не будет достаточного количества современных танков, ведь танк нового поколения MGCS не будет готов вплоть до 2040-х годов, а обслуживать немногочисленные Leclerc становится сложнее. Как отмечает военный портал Defense Express, запланированный парк из 200 модернизированных Leclerc XLR немногочисленный и имеет проблемы с запчастями.

Кроме того, отмечают аналитики, KNDS France не производили новую гусеничную технику уже почти 17 лет и не разрабатывали - фактически 35 лет.

Так, для создания нового поколения танков было решено объединиться с Германией в программе MGCS. Впрочем, с 2017 года прогресс закончился созданием совместного консорциума и концептов.

Как отмечают в издании, Франция оказывается в ситуации, когда в строю есть только 200 танков, которые пройдут модернизацию до уровня XLR, и еще где-то столько же - на хранении. Последние восстановить просто так не получится, ведь они разбираются на запчасти для активного парка.

"При этом уже звучат беспокойства, что поддержка силовой установки Leclerc очень усложняется с каждым годом, а ремоторизация обойдется минимум в 1,5 млрд долларов. А к 2027 году хотят иметь полноценную дивизию", - указывают аналитики.

Здесь предлагается "промежуточное" решение - взять иностранный танк для быстрого закрытия потребностей. Но противником идеи выступает французская промышленность и парламентарии.

Кроме того, отмечается, что собственная машина Франции сможет помочь с технологиями, которые в дальнейшем будут использованы в MGCS.

"Однако на новую технику уйдет десятилетие на разработку и неизвестно еще сколько на производство", - отмечают в издании.

Аналитики подчеркивают, что страна "остается на распутье решений, где ожидание все больше угрожает отсутствию техники в 2037-2047 годах". "В результате, на фоне активной поддержки французско-немецкого танка мы может и увидим приобретение Leopard 2A8 или даже Leopard 3, но это если Франция сможет "преодолеть" собственную "гордость", - пишет издание.

Франция и Германия готовы закрыть проект совместного истребителя

Как сообщалось ранее, Германия и Франция рассматривают радикальное сокращение своего крупнейшего оборонного проекта - Системы боевой авиации будущего (FCAS) стоимостью 100 миллиардов евро.

Чиновники этих стран признают, что FCAS приблизился к краху из-за затяжного конфликта между Airbus и Dassault Aviation по распределению работ над будущим самолетом.

Так, Германия и Франция могут отказаться от планов совместно строить истребитель нового поколения и сосредоточиться на другом ключевом элементе программы - системе командования и управления "боевое облако".

