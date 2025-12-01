Курс гривни к евро установлен на уровне 49,31 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 2 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,34 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабилась на 7 копеек.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня значительно ослабила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,31 гривни за один евро, то есть гривня потеряла сразу 42 копейки.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 42,34/42,37 грн/долл., а евро - 49,30/49,32 грн/евро.

Курс доллара к гривне в банках Украины 1 декабря вырос на 3 копейки и составлял 42,50 гривни за доллар, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 42,03 гривни за доллар. При этом средний курс евро к гривне сегодня не изменился и составляет 49,35 гривни за евро, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,70 гривни за евро.

В то же время курс доллара к гривне в "ПриватБанке" подорожал на 8 копеек и составлял 42,45 гривни за доллар, а курс евро вырос на 5 копеек и составлял 49,35 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно было по курсу 41,85 гривни, а евро - по курсу 48,35 гривни за единицу иностранной валюты.

