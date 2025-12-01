Сераил начнет новый год.

Netflix представил первый трейлер нового триллера "Run Away", основанного на одноименном романе американского писателя Гарлана Кобена 2019 года.

Сериал стартует 1 января 2026 года и обещает стать одной из самых остросюжетных премьер начала года. В центре истории примерный семьянин Саймон Грин, жизнь которого рушится после исчезновения старшей дочери Пейдж. Поиски приводят мужчину в опасный подпольный мир, где одна вспышка насилия переворачивает его жизнь.

В сериале сыграли Джеймс Несбитт ("Держись ближе", "Счастливчик"), Рут Джонс ("Гэвин и Стейси"), Минни Драйвер ("На грани безумия"), Альфред Энох ("Как избежать наказания за убийство") и другие. "Run Away" выйдет на Netflix 1 января 2026 года.

