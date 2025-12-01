По словам Зеленского, от активности каждого лидера сейчас многое зависит.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе важных разговоров заявил о том, что война должна закончиться как можно быстрее. Об этом глава государства сообщил после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже в своем Telegram-канале.

"Очень много деталей успели оценить. Больше всего внимания - переговорам ради окончания войны, гарантиям безопасности. Мир должен стать действительно надежным. Война должна закончиться как можно быстрее. От активности каждого лидера сейчас многое зависит", - сообщил Зеленский.

Кроме того, сегодня также состоялся разговор с другими лидерами. Зеленский отметил, что к этому разговору присоединился Стив Уиткофф, специальный представитель президента США Дональда Трампа.

Видео дня

"Только что вместе с Эмманюэлем Макроном - также Кир Стармер был на связи - говорили с Рустемом Умеровым и Стивом Уиткоффом по итогам переговоров во Флориде. Важный брифинг. Договорились больше деталей обсудить лично - команды согласуют графики для возможных дальнейших контактов", - сообщил Зеленский.

Переговоры о мире в Украине - важные новости

Как сообщал УНИАН, 30 ноября в штате Флорида (США) состоялась встреча украинской и американской переговорных команд.

По данным СМИ, эти переговоры почти полностью были посвящены теме будущей границы между Украиной и Россией, если будет достигнуто соглашение об окончании войны и установлении мира.

Также источники отмечают, что эти переговоры были сложными, но конструктивными.

В то же время, в Украине обеспокоены, что США до сих пор могут договариваться с Россией за спиной Украины.

В то же время, на встрече во Флориде не было согласовано проекта мирного соглашения.

Вас также могут заинтересовать новости: