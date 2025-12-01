"Ростех" и "Объединенная судостроительная корпорация" входят в 100 крупнейших мировых производителей оружия.

В 2024 году совокупный доход российских "Ростеха" и "Объединенной судостроительной корпорации" от продажи оружия составил 31,2 миллиарда долларов, что на 23% больше, чем в 2023-м.

Об этом сообщили в Стокгольмском институте исследования проблем мира (SIPRI).

Рост продаж оружия связывают с внутренними заказами, которые полностью компенсировали потери от падения экспорта.

Российская оборонка показала неплохие результаты даже несмотря на санкции и нехватку квалифицированных рабочих. Эти факторы, среди прочего, ограничивают внедрение инноваций.

"Российская оборонная промышленность продемонстрировала устойчивость во время войны против Украины, вопреки ожиданиям", - говорят в SIPRI.

Справка УНИАН. "Ростех" - российская государственная корпорация, созданная для содействия разработке, производству и экспорту промышленной продукции гражданского и военного назначения. На сегодня в составе "Ростеха" находится более 800 научных и производственных организаций в 60 регионах РФ.

Что касается "Объединенной судостроительной корпорации", то она объединяет дочерние компании по строительству, ремонту и техническому обслуживанию судов в разных регионах России. По состоянию на 2021 год корпорация строила до 80 % судов в России.

Украинский ОПК - главные новости

Также в SIPRI обнародовали данные по другим оборонным компаниям, в частности, из Украины. Как сообщается, "Украинская оборонная промышленность" увеличила свои доходы от продаж вооружения на 41%, до 3 млрд долларов.

Как уточняют специалисты портала Defense Express, речь идет лишь о внутренних заказах на потребность Сил обороны.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что более 40% оружия на фронте - украинского производства. Президент добавил, что Украина смогла рекордно быстро и качественно наладить производство отечественной артиллерии - сегодня наша страна производит около 40 САУ "Богдана" в месяц.

Другие специалисты соглашаются с тем, что украинская оборонка демонстрирует быстрые темпы развития. Однако, по их мнению, этого все же недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.

