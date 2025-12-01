Археологи объявили об уникальном открытии в пустыне Баюда в Судане - изолированное захоронение периода Старого Куша II (около 2050-1750 гг. до н.э.), которое может пролить свет на малоизвестные погребальные традиции культуры Керма. Результаты исследования обнародовала команда под руководством доктора Моники Бадуры в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.
Захоронение в центре пустыни
Могилу нашли на участке BP937 - в отдаленной части Баюды, расположенной между изгибом Нила. Там археологи обнаружили останки мужчины 30-40 лет, ростом примерно 164 см, который имел признаки тяжелого физического труда и возможного дефицита питания или заболевания.
Рядом с ним были найдены
- два глиняных сосуда,
- 82 голубые фаянсовые бусины,
- фрагменты керамики,
- следы костра и обугленные кости животных в кувшине, что может свидетельствовать о ритуале погребального пира.
Ритуалы, которые ранее не фиксировали
Один из сосудов был поставлен вверх дном - традиционный символ "опорожнения жизни" в культуре Керма. Второй - кувшин со следами огня, насекомыми, копролитами и животными костями - вообще не имеет аналогов.
"Мы не знаем ни одного другого подобного примера в культуре Керма, - пояснил доктор Генрик Панер, - Это делает находку уникальной и загадочной".
Археологи предполагают, что это может быть материальное подтверждение ритуала с использованием огня и, возможно, похоронного пира - практики, которую в этой культуре до сих пор почти не документировали.
Анализ угля, семян и остатков насекомых помог воссоздать древнюю экологию региона: более 3,5 тысячи лет назад здесь росли устойчивые к засухе акации и зизифус, а среда была более разнообразной и, вероятно, более влажной, чем сегодня.
Несмотря на гражданскую войну в Судане, команда планирует продолжить изучение найденных артефактов: "Дополнительные анализы могут раскрыть еще больше о погребальных обрядах и жизни людей культуры Керма", - отметил доктор Панер.
Открытие уже назвали одним из самых интересных для изучения ранней истории Нубии и культурных практик древнего царства Керма.