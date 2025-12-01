В глубине суданской пустыни археологи нашли ритуальную могилу возрастом более 3,5 тыс. лет - с необычным огненным обрядом и фаянсовыми бусинами.

Археологи объявили об уникальном открытии в пустыне Баюда в Судане - изолированное захоронение периода Старого Куша II (около 2050-1750 гг. до н.э.), которое может пролить свет на малоизвестные погребальные традиции культуры Керма. Результаты исследования обнародовала команда под руководством доктора Моники Бадуры в журнале Azania: Archaeological Research in Africa.

Захоронение в центре пустыни

Могилу нашли на участке BP937 - в отдаленной части Баюды, расположенной между изгибом Нила. Там археологи обнаружили останки мужчины 30-40 лет, ростом примерно 164 см, который имел признаки тяжелого физического труда и возможного дефицита питания или заболевания.

Рядом с ним были найдены

два глиняных сосуда,

82 голубые фаянсовые бусины,

фрагменты керамики,

следы костра и обугленные кости животных в кувшине, что может свидетельствовать о ритуале погребального пира.

Ритуалы, которые ранее не фиксировали

Один из сосудов был поставлен вверх дном - традиционный символ "опорожнения жизни" в культуре Керма. Второй - кувшин со следами огня, насекомыми, копролитами и животными костями - вообще не имеет аналогов.

"Мы не знаем ни одного другого подобного примера в культуре Керма, - пояснил доктор Генрик Панер, - Это делает находку уникальной и загадочной".

Археологи предполагают, что это может быть материальное подтверждение ритуала с использованием огня и, возможно, похоронного пира - практики, которую в этой культуре до сих пор почти не документировали.

Анализ угля, семян и остатков насекомых помог воссоздать древнюю экологию региона: более 3,5 тысячи лет назад здесь росли устойчивые к засухе акации и зизифус, а среда была более разнообразной и, вероятно, более влажной, чем сегодня.

Несмотря на гражданскую войну в Судане, команда планирует продолжить изучение найденных артефактов: "Дополнительные анализы могут раскрыть еще больше о погребальных обрядах и жизни людей культуры Керма", - отметил доктор Панер.

Открытие уже назвали одним из самых интересных для изучения ранней истории Нубии и культурных практик древнего царства Керма.

