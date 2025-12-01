28 бригада получила партию зарядных станций от 'Украинской команды'

Теперь не придется выбирать, что заряжать в первую очередь.

"Украинская команда" передала десятки зарядных станций бойцам 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Об этом волонтеры сообщили в Facebook.

"Передали большую партию мощных зарядных станций с дополнительными батареями бойцам 28 бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Эти ребята сдерживали врага в Николаевской области, освобождали Херсонщину и уже три года героически защищают Донбасс", - сообщили в "Украинской команде".

Руководитель волонтерского штаба Артур Палатный подчеркнул, что электроэнергия очень нужна защитникам.

"Нашим ребятам на передовой сейчас крайне нужна электроэнергия. Чтобы заряжать все и сразу, а не выбирать, что сегодня нужно больше: рация, РЭБ, БпЛА или Starlink. Уверен: наша поддержка поможет им еще лучше выполнять боевые задания и сохранит жизни", – сказал Палатный.

Раньше "Украинская команда" передала крупные партии зарядных станций Третьему армейскому корпусу, полку "Ахиллес" Сил беспилотных систем, спецподразделению "Артан" ГУР МО и другим подразделениям.

Также сообщалось, что "Украинская команда" проводит большой сбор на сеткометы, которые способны защитить бойцов от вражеских дронов, в том числе на оптоволокне.

