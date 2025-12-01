Бардо столкнулась с проблемами со здоровьем.

Легендарная французская актриса Брижит Бардо успокоила фанатов после волны противоречивых сообщений о ее состоянии.

Представители звезды опубликовали в Instagram-аккаунте Fondation Brigitte Bardot специальное заявление, в котором осуждается "ложная информация", которая в последние дни распространялась в медиа и социальных сетях:

"В ответ на распространение дезинформации в последние дни, Брижит Бардо напоминает всем, что она сейчас выздоравливает. Она будет благодарна за уважение к ее частной жизни и призывает всех сохранять спокойствие. Госпожа Бардо хочет успокоить тех, кто искренне волнуется за нее. Она присылает им такое сообщение: "Я посылаю вам всю свою любовь!".

Как писали французские СМИ, сейчас 91-летняя актриса восстанавливается после госпитализации в конце ноября. Ее забрали в клинику в Тулоне после "незначительного хирургического вмешательства", которое она перенесла еще в октябре. Ранее актриса резко отреагировала на слухи о собственной смерти.

