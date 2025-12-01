'Укрзализныця' исчерпала ресурс тарифных повышений, компании нужны системные реформы, - ФРТУ

Грузовой сегмент ежегодно генерирует около 20 млрд грн операционной прибыли, которая не направляется на модернизацию.

Нынешняя модель работы АО "Укрзализныця", которая предусматривает кросс-субсидирование и покрытие убытков от пассажирских перевозок за счет грузов, больше не может обеспечивать стабильность отрасли, а дальнейшее повышение грузовых тарифов только затянет компанию дальше в кризис. Об этом заявил генеральный директор Федерации работодателей транспорта Украины Владимир Гусак, комментируя необходимость системных реформ на железной дороге.

Гусак отметил, что из-за войны инфраструктура УЗ понесла существенные потери: с начала полномасштабного вторжения объемы грузовых перевозок сократились на 49%, а около 20% сети осталось на оккупированных или опасных территориях. Значительную часть сети составляют малодеятельные или неактивные участки, содержание которых обходится компании в миллиарды гривен ежегодно. Впрочем, системной оптимизации этой инфраструктуры не происходит.

По его словам, государственная монополия продолжает компенсировать собственную неэффективность повышением стоимости грузовых перевозок. Но это только ухудшает ситуацию: бизнес переходит на автотранспорт, УЗ теряет грузооборот и прибыль, а страна теряет экспортную конкурентоспособность.

Ключевой проблемой УЗ гендиректор ФРТУ считает отсутствие прозрачной системы тарифообразования. Из-за неразделенного управленческого учета невозможно объективно определить себестоимость различных типов перевозок. Единый усредненный тариф не учитывает кардинально разные затраты на маршрутные и повагонные отправки.

"Маршрутные перевозки используют минимум инфраструктуры и персонала и являются эффективными для УЗ. Зато повагонные отправки с малодеятельных станций требуют маневровых локомотивов, дополнительных операций и большого штата. Именно эта модель генерирует основные потери. В 2023 году 63% путей УЗ создали более 16 млрд грн убытков, и значительную часть расходов формируют аграрные грузоотправители, работающие с малыми партиями. Почему эти расходы переводятся в тариф и распределяются между всеми клиентами, включая тех, кто работает эффективно?" - подчеркнул Гусак.

Отдельно он также обратил внимание на кросс-субсидирование, из-за которого убытки пассажирского сегмента покрываются доходами грузовых перевозок. При этом убыточность пассажирских перевозок растет. А грузовой сегмент ежегодно генерирует около 20 млрд грн операционной прибыли, которая не направляется на модернизацию.

"Как только бизнес переходит на автотранспорт, возврата на железную дорогу уже не будет. УЗ теряет грузовую базу, но вместо оптимизации расходов предлагает очередное повышение тарифов", - подчеркнул он.

Вместо тарифного давления "Укрзализныця" нуждается в реформе по европейскому образцу, в частности - внедрение прозрачной тарифной политики, разделение учета между пассажирским и грузовым сегментами, рационализации малодеятельной инфраструктуры, введение честного тарифа для пользователей малых станций и фокусировка на эффективности, а не на тарифной нагрузке.

"Повышение грузовых тарифов не решит проблемы, а только ухудшит ситуацию. Без реформ отрасль будет продолжать деградировать, а Украина потеряет опору для собственного экспорта", - подытожил Владимир Гусак.

Ранее бизнес-ассоциации и международные партнеры также призвали правительство пересмотреть подходы к финансированию УЗ и прекратить практику кросс-субсидирования, подчеркивая необходимость системной модернизации компании.