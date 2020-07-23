Российские разработчики запускают "Симулятор бухания online" (фото)

Особенностями симулятора авторы называют сборник анекдотов и просмотр телевизора в нетрезвом виде.

Российская студия Kavkaz Sila Games анонсировала запуск игры «Симулятор бухания online».

Читайте такжеДоигрались: в России игра в прятки с родителями закончилась смертью ребенкаСудя по странице проекта в Steam, игра должна выйти 23 октября.

В игре от первого лица можно употреблять спиртные напитки. Компанию игроку могут составить различные персонажи, в том числе медведь.

Из особенностей симулятора авторы называют голосовой чат, сборник анекдотов и просмотр телевизора в нетрезвом виде.

«Симулятор бухания online» – это твой идеальный солюшен для совместного распития алкоголя с джентльменами. Ищи таких же изысканных господ, как и ты, дабы обсудить геополитические проблемы за бутылкой водки», – отмечают разработчики.

Среди прошлых игр Kavkaz Sila Games – симулятор тюремных загадок «Есть два стула», симуляторы сидения у подъезда, хождения в туалет, лежания на кровати, чистки зубов, жизни в России и другие.

Ранее УНИАН писал, как в России выпустили настольную игру для детей «Наши в Солсбери».

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