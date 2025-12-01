Ударная волна выбила стекла в нескольких квартирах.

Утром 1 декабря в Новой Москве возле жилого комплекса "Град Московский" взорвали внедорожник Land Cruiser 200 Prado. Как пишет The Moscow Times, владельцем автомобиля является разработчик систем наведения для ракетных технологий РФ.

Отмечается, что ударная волна выбила стекла в нескольких квартирах. По данным издания, автомобиль мгновенно вспыхнул и сгорел полностью, а внутри никого не было.

По данным российского Telegram-канала "112", владельцем сгоревшего внедорожника является 41-летний доктор физико-математических наук, специалист по квантовой электронике НИИ "Полюс" им. Стельмаха. Этот институт является структурой "Ростеха" и разрабатывает лазерные дальномеры, целеуказатели и гироскопы для навигации высокоточного вооружения, включая ракеты.

Местные жители рассказали российским журналистам, что владелец авто данный момент находится в служебной командировке в одной из стран Юго-Восточной Азии.

В РФ взорвали ведущего инженера, модернизировавшего средства РЭБ - что известно

Напомним, что в апреле в российском Брянске ликвидировали ведущего российского конструктора Евгения Рытникова, который занимался модернизацией средств радиоэлектронной борьбы оккупантов. По словам источников, его автомобиль взорвался, когда он находился внутри.

Известно, что Рытников был руководителем конструкторского бюро Брянского электромеханического завода. Это предприятие является ключевым разработчиком в секторе создания новейших средств РЭБ и РЭР для россиян.

