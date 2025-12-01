Не исключаются осложнения движения транспорта.

До конца дня сегодня, ночью, а также в первой половине дня 2 декабря в Киеве и в области будет туман. Об этом в своем Telegram-канале предупреждает Украинский гидрометеорологический центр, который отмечает, что речь идет о I уровне опасности, желтом.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев! До конца дня 1 декабря, ночью и в первой половине дня 2 декабря туман, видимость 200-500 м", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия могут привести к осложнению движения транспорта.

Что рекомендуют водителям и пешеходам

В свою очередь, Киевская городская государственная администрация отмечает, что специалисты рекомендуют водителям во время управления транспортным средством в тумане придерживаться следующих нескольких советов.

Речь идет о том, чтобы снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар - включить их вместе с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке - включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

"Призываем пешеходов быть внимательными, одевать светоотражающие элементы - фликеры, чтобы быть заметными для водителей во время тумана и в темное время суток", - отметили в КГГА.

Погода в Украине

Как сообщалось, ранее синоптик Игорь Кибальчич отметил, что в первой половине текущей недели в большинстве областей Украины сохранится туманная и облачная погода.

В частности, 1 декабря в южных регионах страны, днем также местами в центральных областях и на Прикарпатье ожидаются небольшие дожди и туман, а в южных и западных областях - туман.

2 декабря предполагается облачная погода без существенных осадков. В большинстве областей сохранится туман и туман, поэтому дальность видимости будет ограниченной.

