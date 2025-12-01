2 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 малых пророков - святого Аввакума. О традициях, народных приметах и запретах дня, а также о том, праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем ниже.
Какой сегодня праздник церковный в новом календаре
2 декабря (15 декабря - дата по старому стилю) Церковь отмечает день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков.
Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме, о жизни святого известно немного. Аввакум был восьмым из двенадцати пророков, он оставил несколько важных предсказаний.
Пророк предвидел пленение Израиля Вавилоном, разрушение Иерусалимского храма и приход Мессии. Святой прожил долгую жизнь и почил в глубокой старости.
***
Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю:
- преподобного Афанасия, затворника Киево-Печерского, и еще одного Печерского затворника Афанасия;
- мученицу Миропию Хиосскую;
- преподобного Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила;
- святителя Исе, епископа Цилканского;
- святого Стефана Уроша, царя Сербского;
- священномученика Порфирия, епископа Симферопольского;
- преподобного Алексея Карпаторусского,
а также икону Богородицы "Геронтисса".
Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре
По юлианскому календарю 2 декабря православные поклоняются чудотворной иконе Божией Матери "В скорбех и печалех утешение". Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.
О чем стоит помолиться, чего нельзя делать сегодня
Святого Аввакума считают покровителем детей - в этот день к нему обращаются с молитвами о защите малышей от болезней, травм, недобрых людей и злых духов. Также считается, что молитвы помогут детям спокойно спать и не плакать по ночам.
В народе день прозвали Аввакумов и советуют его провести в тихом семейном кругу - якобы в эту дату нечистые силы особенно активны, поэтому шумные компании и лишние ссоры лучше отложить. Зато этот день идеально подходит для "очистки" дома от всего лишнего: выбрасывайте старые вещи или отдавайте их тем, кто нуждается. Такой ритуал помогает не только навести порядок, но и избавиться от негативной энергии, открывая путь для добра и благополучия.
В церковный праздник 2 декабря, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, ругани, сплетен и сквернословия, осуждается жадность, зависть, лень и отчаяние.
По народным приметам, в Аввакумов день нельзя шуметь, устраивать пышные застолья, нарушать правила поста, начинать новые дела, строить планы и отправляться в дорогу.
Напоминаем, что продолжается Рождественский пост, всем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом и рыба.
Приметы на 15 декабря
По приметам дня предсказывают погоду на ближайшее время и какой будет зима:
- пошел снег - зима будет холодной, а весна – поздней;
- небо без облачка - жди мороза;
- день пасмурный - к потеплению;
- вороны кружат над домами - к непогоде.
Самая яркая примета дня - пение птиц на рассвете: оно символизирует счастье, которое совсем рядом, и его важно не спугнуть.