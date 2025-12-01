В православный праздник сегодня принято молиться за детей.

2 декабря по новому церковному календарю вспоминают одного из 12 малых пророков - святого Аввакума. О традициях, народных приметах и запретах дня, а также о том, праздник сегодня церковный по старому стилю - рассказываем ниже.

Какой сегодня праздник церковный в новом календаре

2 декабря (15 декабря - дата по старому стилю) Церковь отмечает день памяти святого Аввакума, одного из 12 малых пророков.

Аввакум родился в VII веке в Иерусалиме, о жизни святого известно немного. Аввакум был восьмым из двенадцати пророков, он оставил несколько важных предсказаний.

Видео дня

Пророк предвидел пленение Израиля Вавилоном, разрушение Иерусалимского храма и приход Мессии. Святой прожил долгую жизнь и почил в глубокой старости.

***

Кого еще почитают сегодня согласно новому календарю:

преподобного Афанасия, затворника Киево-Печерского, и еще одного Печерского затворника Афанасия;

мученицу Миропию Хиосскую;

преподобного Иоанна, Ираклемона, Андрея, Феофила;

святителя Исе, епископа Цилканского;

святого Стефана Уроша, царя Сербского;

священномученика Порфирия, епископа Симферопольского;

преподобного Алексея Карпаторусского,

а также икону Богородицы "Геронтисса".

Какой сегодня церковный праздник в Украине в старом календаре

По юлианскому календарю 2 декабря православные поклоняются чудотворной иконе Божией Матери "В скорбех и печалех утешение". Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по старому стилю и его историю.

О чем стоит помолиться, чего нельзя делать сегодня

Святого Аввакума считают покровителем детей - в этот день к нему обращаются с молитвами о защите малышей от болезней, травм, недобрых людей и злых духов. Также считается, что молитвы помогут детям спокойно спать и не плакать по ночам.

В народе день прозвали Аввакумов и советуют его провести в тихом семейном кругу - якобы в эту дату нечистые силы особенно активны, поэтому шумные компании и лишние ссоры лучше отложить. Зато этот день идеально подходит для "очистки" дома от всего лишнего: выбрасывайте старые вещи или отдавайте их тем, кто нуждается. Такой ритуал помогает не только навести порядок, но и избавиться от негативной энергии, открывая путь для добра и благополучия.

В церковный праздник 2 декабря, как и в любой другой день, Церковь не одобряет ссор, ругани, сплетен и сквернословия, осуждается жадность, зависть, лень и отчаяние.

По народным приметам, в Аввакумов день нельзя шуметь, устраивать пышные застолья, нарушать правила поста, начинать новые дела, строить планы и отправляться в дорогу.

Напоминаем, что продолжается Рождественский пост, всем, кто постится, сегодня разрешаются блюда с растительным маслом и рыба.

Приметы на 15 декабря

По приметам дня предсказывают погоду на ближайшее время и какой будет зима:

пошел снег - зима будет холодной, а весна – поздней;

небо без облачка - жди мороза;

день пасмурный - к потеплению;

вороны кружат над домами - к непогоде.

Самая яркая примета дня - пение птиц на рассвете: оно символизирует счастье, которое совсем рядом, и его важно не спугнуть.

Вас также могут заинтересовать новости: