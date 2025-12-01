Потеря украинского транзита болезненно ударила по российскому газовому экспорту в ЕС.

Экспорт трубопроводного газа из России в Европейский Союз по итогам 2025 года может сократиться на 44% по сравнению с 2024 годом, в случае сохранения текущей динамики, сообщает Reuters.

По данным европейской группы по транспортировке газа Entsog, в январе-ноябре 2025 года РФ экспортировала через "Турецкий поток" в Евросоюз 16,3 млрд кубометров газа, что на 1,1 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период 2024 года. При этом объемы экспорта российского "голубого топлива" в ЕС в ноябре соответствовали показателям октября.

Издание напоминает, что "Турецкий поток" - единственный маршрут транзита российского газа в Европу после того, как Украина решила не продлевать транзитное соглашение с Москвой, которое закончилось 1 января 2025 года.

По расчетам Reuters, в 2024 году, когда российский газ качался и через Украину, экспорт газа "Газпромом" в Европу вырос на 13% до около 32 млрд кубометров. По итогам текущего года, по расчетам издания, этот показатель не превысит 18 миллиардов кубометров, при условии сохранения нынешней динамики.

Журналисты напоминают, что экспорт российского трубопроводного газа в Европу достиг пика в 2018-2019 годах, составив более 175-180 млрд кубометров в год.

Нефтегазовые доходы России - ключевой источник финансирования войны против Украины.

На фоне отказа Европейского Союза от российского газа, экспорт трубопроводного "голубого" топлива в страны-члены блока сокращается. В январе-октябре 2025 года он обновил 50-летний минимум

В июне 2025 года Еврокомиссия представила план отказа от российского газа и нефти, который предусматривает прекращение импорта российского газа блоком с 2028 года.

После длительных обсуждений и дискуссий 23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ с января 2027 года.

На фоне ограничений Запада и снижения цен на нефть нефтегазовые доходы России по итогам ноября могут упасть на 35%.

