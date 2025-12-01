63-я бригада держит Лиман более двух с половиной лет.

Ситуация вблизи Лимана Донецкой области очень тяжелая. Чтобы удержать этот чрезвычайно важный населенный пункт, нужно подкрепление.

Об этом сказал в эфире Киев24 начальник отделения коммуникаций 63-й бригады, капитан Ростислав Ящишин. По его словам, нужно, в частности, больше экипажей, которые работают с БПЛА. Есть потребность и в пехоте.

"У врага личного состава просто в колоссальные разы больше, чем у нас. Они пытаются с трех направлений идти на Лиман. Они лезут непрестанно. За последнее время мы взяли около 30 пленных. Они все 300. У них нет воды, продуктов, медикаментов. В лучшем случае у них есть какая-то радейка, и есть флаг с орлом двуглавым", – рассказал Ящишин.

Он подчеркнул, что 63-я бригада держит Лиман более двух с половиной лет "зубами, просто уперлась и не пускает врага".

Ящишин отметил, что россияне забрасывают против Сил обороны Украины огромное количество пехоты, а также завели элитные подразделения БПЛА, которые работают как по логистике, так и по украинским операторам дронов.

"Сколько бы мы их не уничтожали, они заводят новые силы. Не знаю, закончились ли уже их "Ваньки", наемники из Узбекистана закончились, потому что сейчас пошли темнокожие молодые люди, вероятно, из Африки, у которых нет документов", – отметил начальник отделения коммуникаций 63-й бригады.

При этом он добавил, что на сегодня не может сказать, откуда они, потому что в плен таких оккупантов еще не брали – только уничтожают.

Война в Украине: зачем россиянам Лиман

Ранее начальник отделения коммуникаций 63-й бригады капитан Ростислав Ящишин подчеркнул, что российским оккупантам крайне важно захватить Лиман Донецкой области. В частности, из-за того, что этот город является крупным транспортным хабом.

Он отмечал, что в Лимане достаточно много самых разнообразных бункеров, которые были построены во времена Холодной войны. То есть есть укрепления, есть достаточно подвалов больших, где можно сделать штабы.

Лиман также важен для России, чтобы иметь возможность атаковать Краматорск и Славянск.

