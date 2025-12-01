Согласно решению правительства, льготная цена будет действовать до 1 декабря 2026 года.

Кабинет министров снизил с 21 до 19 тысяч гривень стоимость газа для производителей электроэнергии на газотурбинных и газопоршневых установках, находящихся на прифронтовых территориях, сообщает Министерство энергетики.

Отмечается, что по аналогичной цене будет продаваться газ производителям электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, находящихся в прифронтовых общинах.

Согласно решению правительства, льготная цена газа для производителей электроэнергии на газотрубных и газопоршневых установках будет действовать до 1 декабря 2026 года

"Для стимулирования работы такой генерации будет применена льготная цена на природный газ в размере 19 000 грн за 1000 кубометров (с НДС). Цена будет действовать с момента заключения нового договора до 1 декабря 2026 года", - отметил исполняющий обязанности Министра энергетики Украины Артем Некрасов.

Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", которое также предусматривает, в частности, продажу газа для отопления населения по фиксированной цене.

Изменение стоимости газа для производителей электрической энергии непосредственно не влияет на стоимость электроэнергии для населения, поскольку она зафиксирована решением правительства

10 октября правительство повысило до 21 тысячи гривень стоимость газа для производителей электроэнергии на газотурбинных и газопоршневых установках

Впрочем стоимость электроэнергии для населения пока пересматривать не планируют. Более того правительство приняло решение, которое позволит сохранить нынешнюю цену на киловатт до апреля 2026 года.

