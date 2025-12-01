Кабинет министров снизил с 21 до 19 тысяч гривень стоимость газа для производителей электроэнергии на газотурбинных и газопоршневых установках, находящихся на прифронтовых территориях, сообщает Министерство энергетики.
Отмечается, что по аналогичной цене будет продаваться газ производителям электроэнергии на тепловых электростанциях, теплоэлектроцентралях, находящихся в прифронтовых общинах.
Согласно решению правительства, льготная цена газа для производителей электроэнергии на газотрубных и газопоршневых установках будет действовать до 1 декабря 2026 года
"Для стимулирования работы такой генерации будет применена льготная цена на природный газ в размере 19 000 грн за 1000 кубометров (с НДС). Цена будет действовать с момента заключения нового договора до 1 декабря 2026 года", - отметил исполняющий обязанности Министра энергетики Украины Артем Некрасов.
Соответствующие изменения внесены в постановление Кабинета Министров Украины "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей на субъектов рынка природного газа для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка природного газа", которое также предусматривает, в частности, продажу газа для отопления населения по фиксированной цене.
Изменение стоимости газа для производителей электрической энергии непосредственно не влияет на стоимость электроэнергии для населения, поскольку она зафиксирована решением правительства
Отопительный сезон в Украине - последние новости
10 октября правительство повысило до 21 тысячи гривень стоимость газа для производителей электроэнергии на газотурбинных и газопоршневых установках
Впрочем стоимость электроэнергии для населения пока пересматривать не планируют. Более того правительство приняло решение, которое позволит сохранить нынешнюю цену на киловатт до апреля 2026 года.