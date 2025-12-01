В Воздушных силах сообщали об угрозе удара баллистикой по городу.

Российские оккупационные войска сегодня утром атаковали ракетой Днепр, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил в Telegram временно исполняющий обязанности главы Днепропетровской ОВА Владислав Гайваненко.

"Сегодня утром враг совершил ракетную атаку на Днепр. На данный момент известно о гибели трех человек, еще восемь пострадали. Спасательная операция продолжается... Все службы работают на месте", - сказал он.

Гайваненко добавил, что, по предварительной информации, повреждены станция технического обслуживания и предприятие.

Видео дня

В Воздушных силах ВСУ в 10:10 сообщали об угрозе применения баллистического вооружения из Таганрога (РФ), а затем призвали жителей Днепра идти в укрытие.

По данным местных Telegram-каналов, на месте прилета много "скорых".

Вражеские удары по Днепру

8 ноября российский ударный дрон попал в 9-этажный жилой дом в Днепре, что привело к разрушению квартир с 4-го по 6-й этажи. На месте прилета возник пожар. В результате этой атаки погибли три человека, пострадали 12.

Ночью 23 ноября российские оккупанты массированно атаковали Днепр и область ударными беспилотниками, в результате чего в городе возникли пожары в многоэтажке и частном доме. Сообщалось о 15 раненых в Днепре, среди них - 11-летняя девочка.

Вас также могут заинтересовать новости: