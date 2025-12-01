Несмотря на то что некоторые компоненты отличались по качеству, смартфон оказался полностью работоспособным.

Пользователь провел необычный эксперимент: он решил собрать iPhone 13 Pro полностью из запчастей, заказанных на AliExpress. Готовое устройство работало должным образом и стоило дешевле почти на треть, чем смартфон Apple из магазина, пишет SuperCarBlondie.

Мужчина заказал в интернете корпус, камеры, дисплей, аккумулятор, разъемы, винты и другие комплектующие. Все детали были неоригинальные, но совместимые. После доставки он полностью собрал смартфон "с нуля".

Видео дня

Экран, заказанный на AliExpress, оказался заметно толще оригинального дисплея iPhone и имел более широкие рамки. Тем не менее в работе он показал себя достойно. Батарея внешне почти не отличалась от оригинальной, включая клейкую ленту и маркировку.

При этом мужчина признался, что процесс сборки стал настоящим испытанием: никаких инструкций, схем расположения винтов или подсказок. Каждый шаг приходилось делать на свой страх и риск, опасаясь повредить запчасти. По словам автора YouTube-канала Phone Repair Guru, лучше не закрутить винт вовсе, чем ошибиться с его размером.

Тем не менее в конце сборки айфон включился, более того, он полностью функционировал. Камеры, Face-ID и программное обеспечение для системы iOS работали, несмотря на то, что они были из разных источников.

Все компоненты обошлись мужчине в 373 доллара (около 15 000 грн). Для сравнения: восстановленный iPhone 13 Pro стоит минимум $500, а новый в официальных магазинах – втрое дороже.

Тем не менее, по словам автора, это не проект для новичков. Понадобятся терпение, время и базовое понимание того, как устроена электроника. Хотя автор признается: устройство, которое собираешь собственными руками, в итоге ощущается куда ценнее.

Ранее УНИАН рассказывал о мужчине, которому удалось протестировать два смартфона из Северной Кореи. Устройство, внешне напоминающее обычные Android-фоны, служат для контроля и поддержке официальной пропаганды.

Также объясняли феномен, почему если пару раз стукнуть по пульту, батарейки снова начинают работать. Казалось бы, это просто суеверие, но на деле эффект объясняется физикой и наукой.

Вас также могут заинтересовать новости: