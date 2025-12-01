Блогер собрал iPhone 13 Pro из деталей AliExpress за $360 / фото Phone Repair Guru

Пользователь провел необычный эксперимент: он решил собрать iPhone 13 Pro полностью из запчастей, заказанных на AliExpress. Готовое устройство работало должным образом и стоило дешевле почти на треть, чем смартфон Apple из магазина, пишет SuperCarBlondie.

Мужчина заказал в интернете корпус, камеры, дисплей, аккумулятор, разъемы, винты и другие комплектующие. Все детали были неоригинальные, но совместимые. После доставки он полностью собрал смартфон "с нуля".

Видео дня
фото Phone Repair Guru

Экран, заказанный на AliExpress, оказался заметно толще оригинального дисплея iPhone и имел более широкие рамки. Тем не менее в работе он показал себя достойно. Батарея внешне почти не отличалась от оригинальной, включая клейкую ленту и маркировку.

При этом мужчина признался, что процесс сборки стал настоящим испытанием: никаких инструкций, схем расположения винтов или подсказок. Каждый шаг приходилось делать на свой страх и риск, опасаясь повредить запчасти. По словам автора YouTube-канала Phone Repair Guru, лучше не закрутить винт вовсе, чем ошибиться с его размером.

Тем не менее в конце сборки айфон включился, более того, он полностью функционировал. Камеры, Face-ID и программное обеспечение для системы iOS работали, несмотря на то, что они были из разных источников.

фото Phone Repair Guru

Все компоненты обошлись мужчине в 373 доллара (около 15 000 грн). Для сравнения: восстановленный iPhone 13 Pro стоит минимум $500, а новый в официальных магазинах – втрое дороже.

Тем не менее, по словам автора, это не проект для новичков. Понадобятся терпение, время и базовое понимание того, как устроена электроника. Хотя автор признается: устройство, которое собираешь собственными руками, в итоге ощущается куда ценнее.

Ранее УНИАН рассказывал о мужчине, которому удалось протестировать два смартфона из Северной Кореи. Устройство, внешне напоминающее обычные Android-фоны, служат для контроля и поддержке официальной пропаганды.

Также объясняли феномен, почему если пару раз стукнуть по пульту, батарейки снова начинают работать. Казалось бы, это просто суеверие, но на деле эффект объясняется физикой и наукой.

Вас также могут заинтересовать новости: