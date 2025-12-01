Украина просит еще €1 млрд на американское оружие до конца года, - Bloomberg

Европа тормозит финансирование из-за паузы помощи от Трампа и противоречивых мирных инициатив США.

Украина стремится получить дополнительный 1 миллиард евро для закупки американского оружия через программу PURL, которая позволяет покупать вооружение США за деньги европейских партнеров. Об этом в комментарии Bloomberg заявила глава миссии Украины при НАТО Алена Гетьманчук.

"Мы были бы чрезвычайно благодарны за новые взносы от союзников, чтобы Украина могла бесперебойно получать оборудование через PURL", - подчеркнула она.

По ее словам, это критически важно на фоне усиления российских авиаударов и зимнего наступления оккупационных войск.

Европа колеблется

Хотя Нидерланды уже объявили о выделении 250 млн евро на закупку американских систем ПВО и F-16, большинство европейских стран не спешат с обязательствами. Причина - решение администрации Дональда Трампа приостановить финансовую помощь Киеву и неоднозначные мирные инициативы Вашингтона.

Особенно напряжение вызвал первоначальный "план из 28 пунктов", который, по оценке многих в Европе, был более выгодным для Москвы. Только после правок в Женеве документ стал более приемлемым для Украины.

Переговоры продолжились во Флориде, и хотя госсекретарь США Марко Рубио назвал их продуктивными, прорыва пока нет. Американский спецпосланник Стив Уиткофф на этой неделе отправляется в Москву для нового раунда переговоров.

Гетманчук подчеркнула, что никакие мирные дискуссии не должны восприниматься как сигнал к сворачиванию поддержки Украины.

Украина призывает Европу немедленно согласовать репарационный кредит, ведь решение об использовании замороженных российских активов до сих пор не принято. Его должны рассмотреть на саммите ЕС 18 декабря.

PURL обеспечивает большинство украинской ПВО

Гетьманчук заявила, что программа PURL доказала свою эффективность:

75% всех комплексов Patriot, полученных Украиной с лета, профинансировано именно через PURL;

90% других систем ПВО также обеспечили союзники через эту программу.

В список оборудования входят и дальнобойные артиллерийские боеприпасы, которые позволяют Украине сбивать российские дроны на значительно большем расстоянии.

Программа PURL - последние новости

Напомним, что PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами Альянса.

В рамках программы Украина предоставляет перечень приоритетных потребностей в оружии, а партнеры финансируют покупку перечисленного в США.

До конца года Украина может получить военную помощь на сумму в 5 млрд долларов от союзников по программе поддержки PURL. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

