Российское предприятие "Росморпорт" отказалось строить два ледокола проекта 23620 ледового класса Icebreaker7 на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе. Об этом сообщает The Moscow Times.

Это решение связано с почти двукратным увеличением стоимости работ после попытки заменить импортное оборудование российским.

"Поэтому было принято решение, что пока ледоколы проекта 23620 мы строить не будем", - приводит издание слова генерального директора "Росморпорта" Сергея Пилина.

Вместо судов класса Icebreaker7, которые позволили бы ходить по арктическим морям при толщине льда до 2-2,5 м, предприятие будет вынуждено полагаться на ледокольные буксиры класса Arc6, которые способны пробивать лед толщиной лишь 1,1-1,3 м.

Проект ледоколов разработали специалисты "Балтсудопроекта".

Изначально россияне хотели использовать иностранные комплектующие, включая винто-рулевые колонки Azipod шведско-швейцарской ABB и главные двигатели-генераторы финской Wartsila. Сегодня Москва не может приобрести эти компоненты из-за санкций.

Сами ледоколы хотели круглогодично эксплуатировать в Балтийском, Белом и Баренцевом морях, а также в летне-осенний период в акватории Северного Ледовитого океана.

Предполагалось, что они станут первыми российскими кораблями с энергоустановками, способными работать на сжиженном природном газе.

По подсчетам специалистов, сегодня Россия имеет около 100 судов ледового класса, которые могут перевозить арктические грузы. В то же время только 27 из них относятся к классу Arc6 или Arc7, который позволяет осуществлять круглогодичную навигацию.

Напомним, ранее судостроительное предприятие, принадлежащее Samsung, объявило о расторжении соглашения с РФ по строительству арктических ледоколов.

Соответствующие контракты заключили еще в 2020-21 годах, они предусматривали совместное строительство нефтяных и газовых танкеров-ледоколов.

А еще ранее стало известно, что атомный ледокол "Россия" могут построить ориентировочно до 2030 года.

