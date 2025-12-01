Почти до конца недели сохранится теплая, но пасмурная погода с туманами.

В первую неделю зимы под влиянием большого и малоподвижного антициклона погода в Украине ожидается устойчивой и с небольшим количеством осадков. При этом температура воздуха прогнозируется существенно выше нормы. В первой половине недели в большинстве областей сохранится туманная и облачная погода. Об этом рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Понедельник, 1 декабря

В южных регионах Украины, днем также местами в центральных областях и на Прикарпатье ожидаются небольшие дожди и морось, в южных и западных областях туман. Температура ночью составит -2...+4 °С, днем +2...+7 °С; на юге ночью +6...+11 °С, днем +7...+12 °С.

Вторник, 2 декабря

Ожидается облачная погода без существенных осадков. В большинстве областей сохранится туман и морось, поэтому дальность видимости будет ограниченной. Температура воздуха существенно не изменится.

Среда, 3 декабря

На большей части территории Украины продолжится период пасмурной и туманной погоды, без существенных осадков. Температурный режим опять же, существенно не изменится: ночью -1...+4 °С, в дневные часы +2...+7 °С; в южной части +5...+10 °С.

Четверг, 4 декабря

Такая же теплая и облачная погода, без осадков. Местами сохранится туман. Температура воздуха ночью составит -2...+4 °С, днем +3...+8 °С.

Пятница, 5 декабря

Осадков не прогнозируется, но температура воздуха начнет постепенно снижаться. Ночью она будет колебаться в пределах -3...+2 °С, днем +2...+7 °С, в Крыму и на Закарпатье до +8...+10 °С. Местами в западных и южных областях возможен туман.

Суббота, 6 декабря

Ожидается сухая погода, наконец без туманов. Температура воздуха в ночное время составит -4...+1 °С, днем +1...+6 °С, в южных и западных областях местами +7...+9 °С.

Воскресенье, 7 декабря

По всей территории Украины сухо, в южной части и Крыму днем местами порывы ветра 15-17 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, днем 0...+5 °С, на крайнем юге и на Закарпатье +6...+8 °С.

Синоптики прогнозируют, что погода на зиму ожидается аномально теплой. Температура редко будет опускаться ниже нуля, а в самый холодный день зимы будет всего лишь -4°.

Из-за сочетания частых снегопадов и высокой температуры погода в Украине зимой, вероятнее всего, будет очень мокрой. После выпадения снег будет быстро таять, что грозит образованием гололеда.

