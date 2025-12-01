Игру анонсировали ещё в 2020 году.

Ремейк Prince of Persia: Sands of Time, возможно, наконец-то получил реальный срок выхода. По слухам, игру планируют выпустить уже в середине января 2026 года на ПК и консолях.

Об этом рассказал известный инсайдер Том Хендерсон в подкасте Insider Gaming, он не раз сливал точную информацию о проектах Ubisoft до официальных анонсов.

Когда Ubisoft снова покажет игру, инсайдер сказать не смог. Но, по его данным, компания планирует очень короткую рекламную кампанию примерно за месяц до релиза. Это делает премию The Game Awards лучшим моментом для свежего трейлера, хотя Ubisoft вполне может просто выложить ролик на YouTube без громких анонсов.

Ремейк впервые анонсировали в сентябре 2020 года и обещали выпустить в начале 2021-го, но релиз сорвался, а в феврале 2021 года игру вообще отправили на неопределённую задержку.

Лишь в 2022 году стало известно, что Ubisoft перезапустила разработку, передав её студии Ubisoft Montreal - авторам оригинальной Sands of Time. А вот недавно финансовый директор Ubisoft подтвердил, что ремейк выйдет "очень скоро".

Также буквально несколько дней назад в сети появился внутренний ролик с демонстрацией геймплея Prince of Persia: Sands of Time Remake. Игра на видео выглядит как ранний билд для показа инвесторам, но в интернете уже недовольны новыми лицами главного героя и его возлюбленной Фары.

Ранее мы рассказывали, что Ubisoft закрыла подразделение, которое работало над последним Prince of Persia. Все разработчики уже работают над другими проектами, заявляет студия.

