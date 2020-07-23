Россияне решили отрезвить друга и случайно утопили его в бассейне

Отдых в сауне закончился трагедией.

Двое россиян из Ямало-Ненецкого автономного округа скинули друга в бассейн, чтобы отрезвить, и таким образом утопили его.

Читайте такжеРоссиянин во время охоты на волка застрелил собственного сынаОб этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем 22 июня трое мужчин отдыхали в сауне в городе Губкинский, распивая алкоголь. Двое из них решили, что их 54-летний приятель сильно пьян и ему срочно нужно протрезветь, и скинули его в бассейн. Через какое-то время они заметили, что мужчина не подает признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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