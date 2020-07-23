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Россияне решили отрезвить друга и случайно утопили его в бассейне

15:24, 23 июля 2020
Русский міръ
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело / allpools

Читайте такжеРоссиянин во время охоты на волка застрелил собственного сынаОб этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

По данным следствия, днем 22 июня трое мужчин отдыхали в сауне в городе Губкинский, распивая алкоголь. Двое из них решили, что их 54-летний приятель сильно пьян и ему срочно нужно протрезветь, и скинули его в бассейн. Через какое-то время они заметили, что мужчина не подает признаков жизни, и вызвали скорую помощь. Приехавшие врачи констатировали смерть мужчины.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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