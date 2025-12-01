Многочисленные поклонники ласково называют их "рысистыми шершнями".

В отличие от большинства птиц, у мохноногого ястреба оперены ноги до самых когтей. Это хорошо, ведь он обитает в местах с холодной погодой, включая зимы на Внутреннем Северо-Западе США. Об этом пишет Spokesman-Review.

"Это настоящий зимостойкий ястреб", - сказал биолог-специалист по дикой природе Марк Векаси из Департамента рыбных ресурсов и диких животных.

Отмечается, что мохноногие ястребы относятся к роду канюков (buteo) - хищных птиц с крепким телом, коротким хвостом и широкими крыльями для парящего полёта. Многочисленные поклонники ласково называют их "рысистыми шершнями".

"В это время года они обычны для некоторых районов Восточного Вашингтона. Благодаря прохладным зимам, открытой местности и обилию добычи, этот регион является для них идеальной средой обитания", - сказал биолог.

Интересно, что они не присоединяются к миллионам птиц, мигрирующих на юг в поисках тёплых мест для зимовки, и даже места их летней стоянки прохладные.

Арктическая тундра, характеризующаяся полумёрзлой землёй, малым количеством деревьев и ветреной погодой, - это место, где они размножаются и охотятся на мелкую добычу. Даже в июле перья на штанинах - это плюс.

Они обычно покидают свои арктические места размножения в конце лета, сказал Векаси, направляясь на юг вдоль горных хребтов к местам зимовки на севере США и юге Канады. В статье сказано:

"Ищите этих крылатых гостей, парящих над лугами и полями, сидящих на вершинах заборов и опор линий электропередач или парящих, словно дроны, выслеживая мышей и полевок внизу".

Важно, что мохноногие ястребы похожи по размеру на краснохвостых ястребов. Иногда у них также есть похожие отметины. Поскольку большинство зимнехвостых ястребов живут круглый год, эти два вида пересекаются в географическом ареале США в это время года. Неподготовленному наблюдателю может быть сложно заметить разницу на расстоянии.

Как отличить два вида

Стоит начать с самого очевидного: если вы видите оперённые ноги, это зимняк, а не краснокрылый.

"Но что, если птица летит над головой, и её ног не видно? Затем посмотрите на нижнюю часть крыльев. Если птица зимняк, на каждом крыле будет черноватый квадрат в запястном" суставе, где соединяются маховые перья. Это называется запястным пятном, тёмная окраска очень характерна", - сказал биолог.

Отмечается, что ещё одна подсказка - это то, как они охотятся. Часто эти крупные птицы парят в воздухе, словно вертолёт, осматривая землю в поисках мелких грызунов.

"Они - одни из немногих хищных птиц, которые парят на месте во время охоты", - сообщает Национальное общество Одюбона.

Эти птицы пролетели более 3200 километров от Арктики, чтобы провести зиму в США.

