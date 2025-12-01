Производство будет распределено между обеими странами.

Украина и Нидерланды запускают совместное производство беспилотников. Как сообщает министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Facebook, сегодня он подписал важное соглашение с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом.

В частности, документ открывает путь к совместному производству украинских беспилотных систем как в Украине, так и на территории Нидерландов.

"Производство будет распределено между Украиной и Нидерландами. Дроны будут закуплены нидерландской стороной и переданы украинским Силам обороны. Продолжаем масштабировать производство лучших образцов украинского вооружения в сотрудничестве с партнерами", - говорится в сообщении.

Кроме того, как добавил Шмыгаль, Нидерланды объявили о выделении 250 млн евро на инициативу PURL ("Список приоритетных требований Украины").

Совместное производство дронов с другими странами - что известно

Как сообщал УНИАН, Украина заинтересована в наращивании производства оружия, в том числе дронов.

Вчера, 30 ноября, Украина и Норвегия договорились совместно производить дроны. Планируется быстро развернуть пилотную производственную линию в 2026 году и параллельно работать над дальнейшим увеличением мощностей.

Кроме этого, ранее Украина и США начали совместно производить дроны-перехватчики.

