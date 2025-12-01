На рынке конфискованных активов создался уникальный прецедент, где государство, а также скорее всего добропорядочный инвестор, может понести серьезные убытки.

2 декабря АРМА проводит конкурс по продаже земельных участков преимущественно сельскохозяйственного назначения, находящихся в Свалявском, Хустском, Мукачевском районах Закарпатской области с перспективой их использования для спортивно-туристической инфраструктуры.

Впервые в истории должна была состояться реализация активов по добровольному согласию собственника, но очень вероятно, что это превратится в громкий скандал.

С конца 2024 года до середины 2025 года было проведено шесть аукционов АРМА на системе Прозорро, однако указанные попытки были неудачными из-за отсутствия участников.

В соответствии с приговором Высшего антикоррупционного суда, был установлен срок реализации актива, который завершился 5 августа текущего года. Теперь АРМА фактически потеряла право на его реализацию.

Теперь любой победитель находится под прямым риском не только потери приобретенного актива, но и инвестированных средств, которые вернуть от государства такие средства будет очень сложно.

Остается вопрос, кто возместит потери бюджета за такое хозяйствование и когда активы начнут работать на экономическое развитие.

Это означает, что государство в очередной раз из-за плохого управления получит убытки, а регион - потерю возможностей.

