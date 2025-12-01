Украина не сможет содержать армию в 800 тысяч человек после войны, считает Иван Ступак.

Любые ограничения ВСУ в рамках мирных переговоров будут иметь осложнения для Украины, несмотря на количество. Такое мнение в эфире "24 Канала" высказал Иван Ступак, бывший сотрудник Службы безопасности Украины, военный эксперт.

"Мы же должны понимать, что между строк читается следующее - будут созданы соответствующие специальные группы, которые будут контролировать численность ВСУ. Речь идет не только о людях, но и будет ограничение по самолетам, ракетам. И с вероятностью в 95%, в этих группах будут присутствовать представители РФ... Для Украины это абсолютно неприемлемый вариант", - сказал Ступак.

Он также отреагировал на заявление Верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о том, что в случае ограничения количества ВСУ, РФ также должна сократить свою армию. По словам эксперта, РФ вряд ли пойдет на сокращение своей армии, которая сейчас составляет 1,5 млн человек.

Видео дня

"Это огромная армия. Для сравнения - Польша, 200 тысяч. Украинская до полномасштабного вторжения 250 тысяч. Немецкая армия, на 80 млн населения, 180 тысяч. Не стоит вопрос в количестве даже для нас. Даже если будет ограничение в 800 тысяч - это не будет большой проблемой. Проблема, что мы можем удерживать, какую численность. 800 тысяч - это очень много, мы самостоятельно просто не потянем такую армию", - заявил аналитик.

Он пояснил, что после окончания боевых действий численность украинской армии будет уменьшаться до той, на которую хватит финансирования. В то же время, по словам эксперта, Украина может сотрудничать с ЕС в этом аспекте. Ступак добавил:

"Если европейцы захотят нас видеть в виде страны, которая защищает восточные рубежи Альянса и они готовы за это платить - вопросов нет. Мы можем содержать и миллионную армию, чтобы защищать европейцев, но они за это платят. Как по мне, это было бы классное соглашение. Другая сторона в этих всех ограничениях, кроется в деталях".

Мирные переговоры: важные новости

Ранее журналисты The Wall Street Journal раскрыли детали встречи Украины и США во Флориде. Сообщалось, что хоть переговорщики и заявляли о продуктивной встрече, однако некоторые важные вопросы так и не были решены. В частности это касается гарантий безопасности для Украины и требования Кремля признать оккупированные территории.

Между тем аналитики из Института изучения войны отмечают, что РФ, вероятно, отклонит любой мирный план, который им передаст делегация из США. Отмечается, что к такому выводу можно прийти, анализируя сигналы из Кремля.

Вас также могут заинтересовать новости: