Отмечается, что многие отрасли промышленности сталкиваются с дефицитом рук.

В Украине серьезный дефицит рабочей силы, который с каждым годом войны только усугубляется. Дезертирство, попытки избежать мобилизации и минимальный возраст призыва с 25 лет мешают стране защищаться от полномасштабного вторжения России.

Издание Радио Свобода пишет, что потребность Киева в отправке людей на фронт усугубляет проблему нехватки рабочей силы в тылу, где многие отрасли промышленности сталкиваются с дефицитом рук, а в некоторых городах практически не осталось мужчин призывного возраста.

"Нехватка людей с техническими навыками и образованием является катастрофической", - сказал украинский экономист Олег Пензин.

По данным Государственного центра занятости, наиболее острая нехватка рабочей силы наблюдается в сфере образования, наземного транспорта, производства металлоизделий, мебели и энергоснабжения.

При этом политический аналитик Константин Батозскийотметил, что стратегические предприятия, такие как компании оборонной промышленности и железные дороги, в значительной степени освобождены от призыва, но другие предприятия по всей Украине испытывают трудности.

По данным Государственного центра занятости, призыв на военную службу затруднил заполнение "мужских" вакансий, в частности, пострадало сельское хозяйство.

"С усилением мобилизации трактористы и машинисты сменили свою профессию на военную. Сейчас мы сталкиваемся с нехваткой квалифицированного персонала до 15%", - рассказал директор Украинского аграрного бизнес-клуба Олег Хоменко.

В то время как многие мужчины и некоторые женщины служат в армии, около 6-7 миллионов украинцев покинули страну с начала полномасштабного вторжения России. По данным Международной организации труда, около 1,6 миллиона взрослых трудоспособного возраста уехали из Украины, но большинство из них – женщины.

"Если нам удастся вернуть хотя бы 40% из них, это будет огромной помощью для экономики", - подчеркнул Пензин, имея в виду мужчин и женщин.

Эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин сообщил, что в Украину начали завозить трудовых мигрантов из Бангладеш.

В свою очередь глава "Офиса миграционной политики" Василий Воскобойник отметил, что суммарно государству не хватает 8,6-8,7 миллиона работников, поэтому работодатели все активнее приглашают иностранцев.

При этом первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины Михаил Непран указал, что учитывая потребности промышленности и общеэкономические реалии Киеву нужна не столько неквалифицированная рабочая сила, сколько специалисты уровня технического колледжа.

