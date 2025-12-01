В правительстве планируют сформировать "более точные условия программы" в следующем году.

В правительстве сейчас осуществляют оценку программы "Национальный кэшбек" для пересмотра ее условий в 2026 году.

Об этом сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев во время форума "Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность".

"Мы, как и договаривалось в прошлом году, смотрим на год запуска программы, сейчас делаем оценку в каких отраслях, как оно работает для того, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году", - сказал Соболев.

Видео дня

Напомним, что государственная программа "Национального кэшбека", которая стартовала в октябре 2024 года, имеет целью поддержку отечественного производителя через стимулирование граждан покупать украинские товары.

Национальный кэшбек - главные новости

В опубликованном постановлении правительства отмечалось, что начисление кэшбека получателям в 2026 году прекращается с 1 мая 2026 года. Однако позже в Минэкономики опровергли информацию о сворачивании программы.

Отмечалось, что программа "Нацкешбека" не получила заметного эффекта для украинских компаний. По словам директора по маркетингу ALVIVA GROUP Дмитрия Даниловича, значительных изменений в динамике продаж, которые можно было бы прямо связать с участием в программе, компании не наблюдали.

24 ноября стало известно, что правительство изменило перечень товаров и услуг, на которые можно тратить деньги, полученные по этой программе. Так, средства теперь нельзя потратить на оплату мобильной связи, билеты на транспорт, отдых и развлечения, спорт, а также на приобретение военных облигаций.

При этом, по данным Минэкономики, преимущественно средства из этой программы украинцы тратили на коммунальные услуги. Далее в рейтинге расходов находились мобильная связь, заведения питания, лекарства, компьютерные сети и информационные услуги, а также благотворительность.

Вас также могут заинтересовать новости: