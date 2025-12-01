В ЕС проинформированы, что переговоры в США были сложными, но продуктивными.

Предстоящая неделя может быть "решающей" для Украины, учитывая ряд предстоящих переговоров. Об этом заявила Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас накануне встречи министров обороны ЕС в Брюсселе, сообщает Le Figaro.

"Это может быть решающая неделя для дипломатии", - сказала она журналистам.

По ее словам, в ЕС проинформированы, что переговоры в США были сложными, но продуктивными.

"Мы еще не знаем результатов, но сегодня я поговорю с министром обороны Украины и министром иностранных дел Украины", - добавила она.

По ее словам, очевидно, что Россия не хочет мира и поэтому "нужно сделать Украину максимально сильной".

Мирные переговоры по Украине

Как сообщал УНИАН, в воскресенье украинская и американская делегации провели ключевые переговоры во Флориде о прекращении войны, которые длились более четырех часов.

Известно, что после переговоров с украинской делегацией во Флориде специальный посланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отправится в Москву на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков уже рассказал, что их встреча состоится завтра, 2 декабря, во второй половине дня.

Он сказал, что кадры начала встречи Путина и Виткоффа будут опубликованы, но о заявлении по итогам говорить рано.

"Ради успеха процесса, а мы заинтересованы в успехе, мы не намерены вести никаких обсуждений в "мегафонном" режиме через СМИ", - добавил спикер Кремля.

