Россияне постоянно совершенствуют свои ударные беспилотники.

На российском ударном беспилотнике "Шахед" впервые обнаружили ракету класса "воздух-воздух" Р-60. Об этом сообщил украинский эксперт по системам радиоэлектронной борьбы и военной связи Сергей "Флэш" Бескрестнов в своем телеграм-канале.

По его словам, с помощью такой комбинации россияне пытаются уничтожить вертолеты и самолеты тактической авиации, которые охотятся за "Шахедами".

"Сегодня впервые на "Шахедах" была обнаружена ракета класса воздух-воздух Р-60. Данная комбинация предназначена для уничтожения вертолетов и самолетов тактической авиации, которые охотятся за "Шахедами"", - написал Бескрестнов.

Эксперты Defense Express, комментируя эту информацию, объяснили, что ракета Р-60 была разработана в 60-х годах и может поражать цели на дальности до 7 в Р-60 и 8 км в Р-60М км максимум.

"Но на низких высотах она составит до 1,5 км. Вес самой ракеты составляет лишь до 44 кг, из которых боевой части 3 кг у Р-60 и 3,5 кг в модернизированной версии 70-х годов Р-60М", - отметили они.

Насколько опасно такое решение

По их словам, система наведения ракеты - инфракрасная головка самонаведения ОГС-60ТИ "Комар", имеющая довольно узкое "поле зрения" в 24 градуса. В ее модернизированной версии ОГО-75 "Комар-М", устанавливаемой в Р-60М - 34 градуса.

"Для установки ракеты на "Герань-3" используется штатный пилон, а ракета коммутируется с бортовой электросетью и системой управления пуском. Учитывая систему наведения ракеты, оператор дрона должен точно направить "Герань-3" на цель и вести ее в поле зрения ракеты до момента, пока головка самонаведения не захватит ее.

Таким образом, по мнению аналитиков, такое сочетание "требует наличия устойчивого и достаточно мощного канала связи":

"Поэтому можно предположить, что в таких "Герань-3" используются mesh-модемы, которые позволяют их превращать фактически в FPV-дроны".

Они добавили, что такое решение "объективно представляет достаточно значительную угрозу для использования, в первую очередь, вертолетов и легкомоторных самолетов, которые могут использоваться для перехвата "Шахедов"".

"Также усматривается то, что с помощью именно таких "Герань-3" рашисты фактически создают нечто похожее на "истребители-сопровождение" для своих дальнобойных дронов. И это, безусловно, требует пересмотра средств противодействия и работы авиационной компоненты ПВО", - подчеркнули эксперты.

РФ совершенствует удары "Шахедами"

Как сообщал ранее УННИАН, недавно РФ атаковала Вышгород "Шахедами" с кассетными боеприпасами. По словам "Флеша", сначала российские дроны-камикадзе сбросили эти боеприпасы на город, а затем ударили по домам. По его мнению, Россия намеренно так поступила, то есть враг целенаправленно атаковал город таким способом.

Business Insider писал, что Россия испытывает "Шахеды" для охоты на украинскую авиацию. Издание отметило, что это "знаменует собой новый поворот в тактике боевых действий Москвы". "Противодействовать таким "Шахедам" еще сложнее, поскольку они пилотируются в режиме реального времени, что позволяет оператору реагировать на текущую ситуацию и даже пытаться атаковать наши самолеты или вертолеты в воздухе", - сказал заместителя министра обороны Украины Юрий Мироненко.

Это же издание ранее сообщало, что камера помогает "Шахедам" убегать от перехватчиков. По словам Мироненко, некоторые ударные беспилотники уже оснащены камерами заднего вида для обнаружения наших перехватчиков и реагирования на них. Он добавил, что Россия в течение последнего года значительно инвестировала в операции с беспилотниками.

