Эксперт обвиняет Вашингтон в хаотичной стратегии и призывает сфокусировать давление на Кремль.

После ключевых переговоров в Майами опытный американский дипломат и бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид резко оценил подход администрации Дональда Трампа к мирному процессу в отношении Украины. В комментарии для Kyiv Post он заявил, что слова госсекретаря Марко Рубио были правильными, но действий по ним - не хватает.

Что должен сделать Вашингтон

Фрид отметил, что США должны прекратить "вести переговоры сами с собой", тогда как украинцы, европейцы и американцы обсуждают условия между собой, а Москва не делает никаких шагов навстречу и сохраняет максималистские требования.

По мнению дипломата, Вашингтон должен:

предоставить Украине реальные гарантии безопасности,

обеспечить защиту, которая сделает невозможным новое российское вторжение,

и устранить "стартовое преимущество" России, полученное из-за первоначального варианта плана из 28 пунктов, сформированного с учетом закулисных американо-российских контактов.

Критика Уиткоффа и предупреждение о переговорах

Фрид открыто раскритиковал спецпредставителя Стива Уиткоффа, который уже на этой неделе отправляется в Москву вместе с Джаредом Кушнером.

"Уиткофф, кажется, не понимает деталей и часто действовал на ходу - это опасно на переговорах такого масштаба", - заявил дипломат.

Он предположил, что выступление Рубио в Майами могло наконец дать американцам "разумный мандат на переговоры", чтобы перестать переделывать российские предложения под видом компромисса.

Кто должен сделать следующий шаг?

Хотя в Вашингтоне некоторые чиновники считают, что теперь инициатива за Москвой, Фрид подчеркнул, что США должны действовать активнее.

"Нам нужно стабилизироваться и давить на россиян, которые являются основным препятствием для мира", - сказал он.

Среди ключевых инструментов давления он назвал: введение нефтяных санкций против Европы, гарантию стабильных поставок оружия Украине и демонстрацию, что Россия ошибается, рассчитывая на вывод американских войск из Европы.

Во время встречи в Майами Марко Рубио подчеркнул, что США стремятся обеспечить не просто прекращение войны, а такое завершение, которое гарантирует Украине независимость, суверенитет и возможность "начать эру настоящего процветания".

Однако, по словам Фрида, путь к реализации этих заявлений пока далек от стабильного.

Переговоры в Майами - главные новости

30 ноября в Майами (штат Флорида) состоялись переговоры между украинской и американской делегациями. Они почти полностью были посвящены вопросу будущей границы между Украиной и Россией в рамках потенциального мирного соглашения.

Однако Киев остается обеспокоенным тем, что Вашингтон может договариваться с Москвой, обойдя украинскую сторону, пишет Politico.

CNN со ссылкой на свои источники писало, что на переговорах США и Украина обсудили сценарий, при котором Киев откажется от вступления в НАТО.

