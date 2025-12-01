В результате проверок отчислили 50 тысяч студентов старше 25 лет.

После начала полномасштабной войны в Украине выросло количество студентов старше 25 лет. Об этом рассказал глава Государственной службы качества образования (ГСКО) Руслан Гурак в интервью ZN.UA.

По его словам, если до 2022 года таких в системе образования всегда было около 30 тысяч, то в течение последних трех лет их стало около 230 тысяч.

"И в течение 2022-2025 годов этот показатель удерживается на этом же уровне с незначительными колебаниями", - сказал Гурак.

По данным анализа ДСЯО, что нетипичный всплеск начался именно после февраля 2022 года. Таким образом, мол, те, кто становятся студентами, пытаются избежать мобилизации.

"Для тех, кто поступает, чтобы избежать призыва, важны три вещи: чтобы было легко поступить и учиться, и все это - недорого", - пояснил Гурак.

Именно поэтому, по его словам, среди "уклонистов" не популярны медицинские специальности и юридические. Во-первых, как отметил председатель ГСКО, для поступления на эти направления нужно иметь не менее 150 баллов НМТ. Во-вторых, оплата за обучение очень высокая, учиться там нелегко.

По словам Гурака, в результате проверок отчислили 50 тысяч студентов старше 25 лет, которые поступали с нарушениями закона.

Кроме того, он подчеркнул, что на данный момент правоохранители уже открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц учебных заведений, задержали деканов и ректоров отдельных университетов. ГСЯО подала докладные записки в МОН об аннулировании лицензий двух учебных заведений. Само министерство готовит 20 проверок учебных заведений по выявленным фактам.

Подготовка студентов в Украине

Как сообщал УНИАН, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон о восстановлении офицерской подготовки для студентов-медиков.

Документ предусматривает восстановление обязательной офицерской подготовки для студентов, получающих образование медиков и фармацевтов в университетах. Этот закон предусматривает установление обязательности прохождения военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса медицинской службы для граждан Украины, которые получают высшее образование по медицинским и фармацевтическим специальностям, пригодны к военной службе по состоянию здоровья и прошли профессионально-психологический отбор.

