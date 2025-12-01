Сама Xiaomi уже ведёт работу по полной автоматизации своих заводов.

Гендиректор Xiaomi Лей Цзюнь заявил, что в ближайшие 5 лет фабрики и заводы начнут переходить на системы, где ключевую работу выполняют гуманоидные роботы.

В интервью газете Beijing Daily Лей привёл пример из собственного автозавода Xiaomi. Обычно большие литые детали автомобиля проверяют вручную, но вместо этого компания поставила рентгеновскую установку с ИИ-моделью распознавания. Теперь проверка проходит в десять раз быстрее человека и в пять раз точнее.

По словам Лея, это и есть реальный показатель того, к чему идёт промышленность, и, как он выразился, на этом месте рождается новая индустрия размером в триллион юаней. Но вытянуть такой рынок в одиночку невозможно, нужны партнёрства и общие инженерные платформы, на которых смогут работать многие компании.

Видео дня

Кроме того, Лей сказал, что в течении 5 лет Xiaomi начнёт внедрять гуманоидных роботов на свои линии. Они будут выполнять рутинные и точные задачи, которые сегодня делают люди.

И, по его словам, роботы для дома со временем станут ещё более крупной индустрией. Домашние модели потребуют мощнее железо, умнее алгоритмы и смогут справляться с обыденными, но крайне хаотичными задачами, не похожими на заводские.

В 2022 году Xiaomi показала CyberOne - своего первого гуманоида. С тех пор компания активно набирает инженеров по ИИ, робототехнике и умным системам для электромобилей.

Лей объяснил, что внедрение ИИ в производство - вполне практичная инженерия. Плюс роботы освобождают людей от тяжёлой ручной работы, сотрудники-люди смещаются к проектированию, планированию, разработке - туда, где нужно мышление.

Ранее мы рассказывали, что Xiaomi готовит к выходу смартфон с самым большим в отрасли датчиком камеры. Премьера Xiaomi 17 Ultra ожидается в ближайшие месяцы.

Вас также могут заинтересовать новости: