Примечательно, что уровень качества паролей одинаково низкий как у зумеров, так и старшего поколения.

Компания NordPass подготовила традиционную подборку из двухсот самых ненадежных паролей 2025 года. Он основан на времени, которое требуется программе для подбора нужной комбинации, и слитым базам данных.

По обыкновению, мировой рейтинг возглавляет комбинация "123456". На втором месте оказался пароль "admin", при этом в США он занимает первое место. Завершают список вариации последовательности "1234" и классическое слово "Password".

Украинский топ-10 не сильно отличается от мирового: первое место у пароля "admin", на втором "123456", третье у "123456789".

По словам специалистов, уровень качества паролей одинаково низкий во всех возрастных группах. И 18‑летние, и 80‑летние пользователи интернета по‑прежнему склонны выбирать "удобные" пароли вместо надежных.

Как лучше защитить свои аккаунты в Интернете

Эксперты NordPass рекомендуют:

Использовать длинные и случайные пароли, а не простые слова или последовательности цифр;

Не повторять один и тот же пароль для разных сервисов;

Пользоваться менеджерами паролей и, по возможности, двухфакторной аутентификацией (2FA);

Там, где доступно – использовать "пасслогины" (passkeys) или биометрическую авторизацию – это значительно сильнее обычного пароля.

Полный список худших паролей можно просмотреть на официальном сайте.

Как сообщал УНИАН, этим летом в интернете произошла, пожалуй, крупнейшая утечка паролей в истории. Утечка охватывает 16 миллиард учетных данных от Apple, Google, Telegram, соцсетей Цукерберга и других сервисов.

Узнать, был ли взломан какой-нибудь из ваших аккаунтов легко – это можно сделать в один клик с помощью сервиса Have I Been Pwned. Этот инструмент отслеживает утечки данных и содержит базу данных из 15+ миллиардов скомпрометированных аккаунтов.

