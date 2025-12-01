Морские дроны Службы безопасности Украины начали уничтожать "теневой флот" РФ. Это дает Украине дополнительные козыри в мирных переговорах. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт считает, что удары морских дронов Sea Baby будут иметь существенные последствия и для бюджета нашего врага, и для всей военно-морской ситуации в Черноморском регионе. "Очень точно был выбран тайминг - как раз перед переговорами с американской стороной. Это демонстрация очень важного козыря, как любит говорить Дональд Трамп. Малюк в очередной раз продемонстрировал, что санкции СБУ - одни из самых действенных в этой войне. Спецслужба в очередной раз провела образцовую и ювелирно точную спецоперацию мирового уровня, которую будут изучать коллеги из других стран", - отмечает экс-нардеп.

"СБУ снова модернизировала свою уникальную разработку - морские дроны, которые теперь могут преодолевать сверхдлинные расстояния и нести усиленную боевую часть. Морские дроны стали важным фактором во всей войне: поражение Крымского моста, изменение баланса сил в Черном море, что позволило нам восстановить собственный морской коридор, а теперь - удар по теневому флоту РФ. Это лишь основные спецоперации Службы с использованием этой разработки", - пишет Черненко.

Политолог акцентирует, что подчиненные Малюка нанесли удар туда, где он наносит наибольший вред врагу. "Теневой флот" в условиях санкций имеет для россиян ключевое значение - он обеспечивает до 30% экспорта нефти. А через порты Черного моря проходит четверть всей нефти врага. Еженедельно россия зарабатывает около 1 миллиарда долларов именно благодаря теневому флоту. Каждое из пораженных судов могло перевозить нефти на 70 млн долларов. Но потери россиян после ударов СБУ этими 70 миллионами не ограничатся: теперь, из-за рисков, возрастет цена фрахта и стоимость страхования для всех кораблей. А это значит, что перевозить кремлевскую нефть станет значительно менее выгодно, поскольку существенно возрастут логистические расходы", - резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера KAIRO и VIRAT, принадлежащих "теневому флоту" РФ. На видео видно, что после попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически были выведены из эксплуатации. Танкеры были не загружены, и их поражение не нанесло вреда окружающей среде.

